高捷黃線Y15站轉乘規劃 捷運局：兼顧周邊發展需求
高雄捷運黃線建設計畫今年3月獲行政院核定，經公共工程委員會7月審議通過工程總經費1442.37億元，目前工程發包作業持續進行，有關捷運黃線Y15站轉乘規劃在臉書社群引發討論，捷運局今(30)日表示，車站轉乘規劃宜兼顧站區周邊發展需求及特性，將兼顧實務條件，持續檢討大眾運輸轉乘規劃設計。
捷運局表示，黃線Y15站為計畫路線端末站之一，通抵高雄亞洲新灣區核心地帶的旅運中心，相較其他車站的服務定位，Y15站具有可服務搭乘郵輪入出境旅客的特別功能。目前旅運中心地下層已規劃為停車場使用，因此規劃上考量未來郵輪旅客動線下船從2樓入境通關，透過立體空橋至毗臨停三基地開發大樓，可提供國際旅客入境後的購物及休憩需求後，再藉由電梯前往開發大樓地下層的Y15捷運站出入口，在整體轉乘空間規劃亦將會考量便捷及舒適的人行環境，讓國際旅客或市民大眾可以在舒適氛圍下享受逛選樂趣的轉乘體驗。
捷運局指出，除考量輕軌C9旅運中心站及黃線Y15站均有服務入出國門的市民大眾及國際旅客之特殊性，兩站旅客的搭乘目的大致相同。另外，尚需進一步綜合考量Y15站周邊的的轉乘需求，已一併考量利用停三基地南側相距約100公尺內的輕軌C8站之可能性，思考前往停三基地或轉乘黃線的輕軌旅客從地面候車空間藉由步行方式，或共享自行車快速前往停三基地建物內部，滿足旅客通勤、購物需求或再下樓至地下層的Y15捷運站。
捷運局強調，捷運黃線車站出入口設置規劃均採1站4出入口為原則，並持續聽取各界意見持續精進，以提升大眾運輸服務品質為最大考量。現階段考量實務條件限制，採取分階段方式先行設置部分出入口，並於地下站體適當位置設計可拆除牆版，保留未來周邊開發建物銜接車站出入口的彈性，並持續於細部設計階段滾動修正，長期達到各車站最大的服務量能，讓市民大眾享有便利、舒適及安全的捷運乘車服務。