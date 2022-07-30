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登山驚見「恐龍出沒」！流浪4天到處踩點　山友瘋狂朝聖

▲一名網友則分享，近日她帶著「恐龍公仔」挑戰奇萊南峰，不過卻不小心將其遺忘在山上，希望有山友能協助帶下山，怎料該公仔竟變成「新景點」。（圖／翻攝自天池山莊大小事）
▲一名網友則分享，近日她帶著「恐龍公仔」挑戰奇萊南峰，不過卻不小心將其遺忘在山上，希望有山友能協助帶下山，怎料該公仔竟變成「新景點」。（圖／翻攝自天池山莊大小事）

編輯中心/綜合報導

2022-07-30 17:23:46

登山運動事近年越來越多人在休假等閒暇之餘喜歡從事的活動，不僅能遠離平時工作的種種壓力，更能強健身體，而一名網友則分享，近日她帶著「恐龍公仔」挑戰奇萊南峰，不過卻不小心將其遺忘在山上，希望有山友能協助帶下山，怎料該公仔竟變成「新景點」，不僅四處飄流，甚至成為眾人打卡合照對象。

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原PO在臉書社團「天池山莊大小事」發文表示，23日她帶著恐龍公仔登上奇萊南峰，但下山檢查裝備時，發現第一次帶出門的恐龍不在包包中，「應該是成為迷途恐龍了」，希望藉由貼文找尋有緣人幫忙注意，幫忙將恐龍帶下山，並寫下「我很抱歉，把它留在大自然裡」。

▲（圖／翻攝自天池山莊大小事）
▲不僅有山友發現小恐龍的蹤跡，甚至帶著它四處踩點。（圖／翻攝自天池山莊大小事）
貼文曝光後，掀起不少山友們的熱議，因為不僅有許多人發現小恐龍的蹤跡，甚至帶著它四處踩點，「23號下午13時45分，還在疊石區，看IG，24號出現在南峰三角點 」、「女兒很榮幸24號在南峰三角點遇到牠」、「25日在起來南峰三角點有看到，我還跟朋友說，你看這邊有恐龍化石」、「26日跑到南華山了」、「恐龍歷險記，它變導覽員了」。

而原PO看到山友們的各種逗趣回覆後，也在留言區說道「感謝各位山友的熱烈回應，我每日都知道他的行走軌跡，小恐龍歷險記，玩得不亦樂乎啊」，最後也有熱心的山友表明，「我幫妳把迷路小恐龍帶下山了」，恐龍公仔的旅程意外掀起一波話題。（編輯：張志浩）

▲（圖／翻攝自天池山莊大小事）
▲小恐龍的奇幻歷險記受到熱議，不少山友遇見時也爭相合照。（圖／翻攝自天池山莊大小事）

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