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新北捷運延宕　林佳龍競辦轟侯友宜：有錯就推給柯文哲

▲新北市長侯友宜施政爭議不斷。（圖／資料照）
▲新北市長侯友宜施政爭議不斷。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-30 17:19:45

民進黨新北市長參選人林佳龍競辦發言人李坤城今（30）日下午表示，近日新北市捷運工程發包事宜，林佳龍競選辦公室提出多項質疑，包括新北捷運建設進度緩慢、發包流標成日常、動工時程遙遙無期等問題，侯市府卻以一句「搞錯對象」，即將應負之責，全數丟給台北市捷運局，這種「有功歸新北，有錯推台北」的心態，實非市民之福。

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李坤城批評，捷運南北環狀線、萬大線二期多數路線在新北，究竟是誰搞錯對象？如果侯市府連在轄區內的公共工程問題都這麼沒有擔當，只會將責任推給台北市，建議新北捷運局可予以裁撤，直接併入北市捷運局。

新北市捷運局長李政安接受媒體訪問時稱，環狀線二期及新北樹林線皆由台北市政府主辦，有問題應去找北市。李坤城指出，捷運南北環狀線、萬大線二期多數路線在新北，新北市也出錢興建，新北市府本就不可能置身事外，但卻將所有責任全部推給台北，還說林佳龍搞錯對象，根本就是沒有肩膀、沒有擔當。請問侯友宜，新北市境內的捷運工程發包落後，不關新北市政府的事嗎？還是「有功侯友宜，有錯柯文哲」？

李坤城表示，對於新北市捷運相關工程，最在意的當然是新北市民，但李政安的一番話也暴露出，原來所有進度，皆掌握在台北市的手中，新北市竟無力監控轄區公共工程的品質與進度，讓市民持續承受交通不便之苦，這實非新北市民所樂見，盼侯市府官員莫為護主心切，而傷害市民權益，請拿出改變本位主義的勇氣。

李坤城也問，新北捷運預算增加，新北市負擔的金額是否也會增加? 捷運工程進度拖延，新北市民忍受交通不便的日子是否又要無限延期? 捷運何時能完工是新北市民最關心的事情，李政安卻一概丟包，一句「新北市是編列配合款及協助地方政府權責事項」，實在難以擺脫怠忽職守之嫌。

另外，日前新北市政府又強調目前新北樹林線（CQ890標）在雙北捷運局共識尋商推動下，已有符合資格廠商投標，後續待完成評選後，可望於近期開工，特別是侯友宜一方面說新北建設不分你跟我，但遇到捷運建設落後遭質疑，竟然又分新北市和台北市，言語之間前後矛盾，爭功諉過的官僚心態令人搖頭。

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