中市工策會推出公益聯名禮盒 結合公益行銷台中伴手禮

臺中市工商發展投資策進會把握暑期旅遊旺季，舉辦「臺中伴手禮．元宇宙伴隨你」活動，線上線下同步推廣在地伴手好禮，全力帶領業者拼經濟！





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臺中市工商發展投資策進會拼經濟火力全開，為推廣台中伴手禮，繼齊聚全臺逾40位VTuber，拍攝40多支伴手禮宣傳影片，27日起開放網路人氣票選活動之後，今明兩天14時至20時，又在臺中火車站前廣場舉辦「臺中伴手禮．元宇宙伴隨你」特色市集，首度曝光「2022臺中市十大伴手禮公益聯名禮盒」，由工策會總幹事黃于珊、台中市經發局長張峯源及伴手禮業者等，共同啟動「禮盒開箱」儀式，宣告中秋行銷活動正式起跑。





▲中市工策會推出2022年十大伴手禮公益聯名禮盒，今日首度曝光，期待搶攻中秋禮品商機。（圖／工策會提供）

工策會總幹事黃于珊表示，「臺中伴手禮．元宇宙伴隨你」線上行銷活動，是創全台之先，齊聚全臺逾40位VTuber拍攝伴手禮宣傳影片，並進行網路人氣票選，可說是一場大規模的VTuber PK盛會。凡上網http://www.taichunggift.net/參與票選，有機會抽中iPhone13、PS5、Nintendo Switch等優質獎品。





線上線下行銷並進，今日於站前廣場舉辦的特色市集，以活動代言人Vtuber小空、雨宮夢為佈置主題，現場設置人形立牌與拍照區，全面展現二次元文化魅力，超吸睛。至於參展市集廠家，有來自臺中山海屯區的伴手禮品牌，包括陳允寶泉、旅禾泡芙之家等，更設有文創攤位區，展售具原創性的特色商品，好吃好喝好玩又好買，吸引不少假日進出車站人潮佇足選購！





▲中市工策會帶領伴手禮業者拼經濟，今明在臺中火車站前廣場舉辦「臺中伴手禮」特色市集，好吃好玩又好買。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.30)

黃總幹事說明，伴手禮行銷結合公益，今年第四年推出「十大伴手禮公益聯名禮盒」，由小林煎餅、鴻鼎菓子、華剛茶葉、大安區農會、法布甜健康伴手禮、歐客佬精品咖啡、以及光山行7家廠商產品組合，包括有好吃的糕餅、茶、咖啡，還有美美的漆器紋書籤等，去年賣出三千多盒，今年目標上看五千盒。





今年工策會不僅協助推出公益聯名禮盒，更力邀十大伴手禮首獎業者投身公益，包括旅禾泡芙之家、不二糕餅、向陽房、陳允寶泉、臻品植萃、沁木手作，將提撥部分中秋禮盒販售收入捐贈公益團體、回饋社會，目標約30萬元，希望打響十大伴手禮品牌，同時發揮企業社會責任。



