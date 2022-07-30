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《神鵰俠侶》女星逃稅14年　被批無悔意「判刑9個月」

▲《神鵰俠侶》女星寇鴻萍逃稅逾380萬。（圖／翻攝寇鴻萍微博）
▲《神鵰俠侶》女星寇鴻萍逃稅逾380萬。（圖／翻攝寇鴻萍微博）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-30 19:28:232022-07-30 19:34:40

60歲港星寇鴻萍1982年參選香港小姐獲得季軍，與TVB簽約，拍了《神鵰俠侶》、《鍾無艷》、《倚天屠龍記》多部戲劇，後來轉換跑道從事保險行業，早前她被控自2008年起多次逃稅，涉款超過1百萬元（約台幣380萬元），昨（29）日被判刑9個月，申請保釋等候上訴遭拒，即刻收押監房，寇鴻萍當場錯愕。

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▲寇鴻萍曾是港姐季軍。（圖／翻攝唐貝詩微博）
▲寇鴻萍曾是港姐季軍。（圖／翻攝唐貝詩微博）
寇鴻萍2008年成立保險公司「梁寇鴻萍公司」，從2008年到2017年期間提交8份報稅表，其中5次謊稱與父親同住，沒有繳足稅金，另外還挪用市民個資虛構2名員工，3度虛報僱主填寫的薪酬及退休金報稅表，遭到稅務局票控11項蓄意意圖逃稅罪，所有罪名成立。

寇鴻萍向法官求情，指出這件案子官司打了快2年，她被定罪後一度還押，已經飽嚐失去自由的痛苦滋味，希望法庭予以輕判，讓她陪伴年邁父母度過餘生，但法官認為寇鴻萍挪用個資手法嚴重，事後推卸責任沒有悔意，認為即時監禁乃唯一選項，判刑9個月。

寇鴻萍至今有兩段婚姻，第一段婚姻與「機械大王」唐全的兒子唐基華結婚，育有兩名女兒，1992年正式離婚，她又認識了現任老公梁廷鏘，2003年在英國註冊登記，寇鴻萍兩個女兒如花似玉，大女兒唐貝詩跟隨媽媽腳步走演藝圈，也吃藝人這行飯。

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