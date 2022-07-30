籃球／國泰青年節3x3總決賽　楊雅婷7年內第5度封后

國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽，全國總決賽今(30)日圓滿落幕，大專女子組由「波斯公主在此」以6:5驚險擊敗「北市大！讚」，開心摘下后冠。其中連續七年參賽，有「獎金獵人」之稱的楊雅婷，睽違兩年之後率隊重返榮耀，勇奪個人在國泰青年節3x3的第五座冠軍，讓她直呼：「在大學生涯最後一年，奪回失去的冠軍，感覺好像今年的金州勇士隊！」
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此次全國決賽，有來自北、中、南共48支隊伍捉對廝殺，除「波斯公主在此」之外，大專男子組是由來自台南的「鑫冠茶葉A」奪下冠軍；高中男子組由「隨便吧」封王；高中女子組則是由「呱呱呱呱呱呱呱呱」登上后座。
除了各組別的冠軍之外，呼應國泰金控60週年「你比你想的勇敢」的核心精神，國泰人壽廖昶超協理也鼓勵球員：「3x3已經被列為奧運正式項目，國泰青年節3x3提供愛運動的孩子們一個揮灑的舞台，儘管最後冠軍只有一個，但只要參賽就是一種勇敢的表現。」
本次拿下大專男子組季軍的「就叫啊對對對啊對對對」，隊長郭峻成先天左耳聽損，但因為籃球找回信心與勇氣，還曾入選聽障奧運籃球國手，郭峻成表示：「雖然一路上遇過很多挫折，在場上有時候聽不見隊友的呼叫，也讓比賽打起來更困難，但我最後都還是一一克服。」
國泰青年節3x3對耕耘國內基層籃壇也有正面影響，連續擔任大會裁判長超過五年的張呂岳表示：「從我第一年來當裁判的時候，很多球員都很不熟悉FIBA 3x3的國際規則，但隨著國泰青年節3x3長年以來引進國際規則，並邀請國際裁判來吹判比賽，讓現在國內熱愛打3x3的青年朋友，都越來越熟悉FIBA 3x3的規則。這對台灣未來在3x3國際舞台上的表現，會有很大的幫助。」
國泰青年節系列活動，除3x3籃球賽外，客戶子女獎學金結合「十分幸福」公益捐贈，邀請客戶「申請獎學金，同時做公益」，客戶可於申請時，自由選擇中籤後是否提撥獎學金的10%，捐贈給需要的單位；客戶捐贈的同時，國泰人壽也會以同等金額加碼捐贈，今年由2153名同學一同捐贈1,237,500元予「中華育幼機構兒童關懷協會」，一起為孩子創造平等及優質的教育機會與環境。