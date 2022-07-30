籃球／國泰青年節3x3總決賽　楊雅婷7年內第5度封后

國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽，全國總決賽今(30)日圓滿落幕，大專女子組由「波斯公主在此」以6:5驚險擊敗「北市大！讚」，開心摘下后冠。其中連續七年參賽，有「獎金獵人」之稱的楊雅婷，睽違兩年之後率隊重返榮耀，勇奪個人在國泰青年節3x3的第五座冠軍，讓她直呼：「在大學生涯最後一年，奪回失去的冠軍，感覺好像今年的金州勇士隊！」





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