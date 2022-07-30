【車勢星聞】黃子佼出席Ford安駕體驗營，宣導毛小孩繫安全帶

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作為本屆的Ford安全節能駕駛體驗營大使，還在現場挑戰道路安全知識快問快答。雖然近期為了照顧女兒黃玉米，常常都無法睡好覺，但黃子佼相信只要當上父母，不論甚麼挑戰，難度都比不上照顧小孩。面對主持人五題道路安全知識的快問快答，身為資深司機的黃子佼，雖然其中錯一題，但也透過正確答案的解說更了解相關法令，受益良多。第二關快手安裝嬰兒安全座椅中，在現場專業講師的口頭指導下，新手奶爸黃子佼立即上手，輕鬆過關。最後一關是帶小花出門的安全乘車事項示範，可惜乾女兒小花現場不給面子，一開始不肯乖乖配合，在現場專業講師的幫忙下，提供幾個帶毛孩出門的小撇步，才順利成功完成挑戰。結束後，黃子佼自嘲說比起照顧女兒黃玉米，這三關輕鬆多了。
過往時常關注動保議題的藝人黃子佼首度以「新手爸爸」的身份擔任本屆「Ford安全節能駕駛體驗營」大使，即便考量到愛女黃玉米年紀太小不適合出席，黃子佼仍誠意十足地帶著毛孩乾女兒小花共同出席，從愛女和愛犬視角與民眾分享安全旅途。記者會上黃子佼親自示範如何正確安裝兒童安全汽車座椅，以及宣導毛小孩搭車也要繫上安全帶！黃子佼表示自己幾乎每天都會開車，自認開車技術還算不錯，女兒「黃玉米」目前只搭過兩次他開的車，笑說那天是人生中開車速度最慢的一天！還在車身上貼了三張「Baby in Car」識別貼紙。問及開車相關有趣經歷，黃子佼表示平時開車載著老婆孟耿如時，身為緊張大師的老婆常常突然戲劇化的出聲大喊提醒「有人」、「有狗」，黃子佼說每次他都不是被路人或突發狀況嚇到，而是被耿如嚇到！並呼籲所有坐在副駕駛座的朋友不要「嚇駕駛」！黃子佼也笑說：「接下來這段時間耿如應該會跟著女兒『黃玉米』一起坐在後座，最近開車應該會平靜一些吧！」問及佼哥由Ford記者會主持人升格為大使，是否要喊話許願擔任代言人？佼哥笑說目前的代言人都很優秀，不過他的價錢比較便宜，歡迎Ford列入考慮！