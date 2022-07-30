砲轟侯友宜態度消極　林佳龍：當選後補蓋缺的社宅

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林佳龍指出，新北市環狀捷運線許多場站的開發、都市更新所回饋的容積獎勵和土地，都應落實做社會住宅，但卻被標售出去，甚至連新板特區、土城、頂埔等，都有標售土地會炒高地價、房價的爭論，「這對年輕人居住正義是很大的傷害」，至於新北市長侯友宜表示針對社宅做了「多元規劃」，林佳龍也批評「流於空話」，新北市所指的7處社宅並沒有真正進行包括都市計畫、編列預算的環節，也沒有列入向內政部申辦的項目，「確實就是沒有新規劃案」。
林佳龍也大力宣傳蔡政府的長照、托育政績，他表示，接下來不論是公共化托育、準公共、或「阿公阿嬤自己帶」都可以補助，就是致力減少年輕人負擔，目前新北市人均社會福利預算「六都最低」，他期待新北市能真正升格又升級、讓政府做大家的後盾，將資源用在幫助年輕人解決成家、居住、養兒育女和孝順父母的負擔。
林佳龍透露，蔡英文鼓勵他參選新北市長時，特別提及他是雲林子弟的連結，「雲林人最多又最團結，蔡總統過去選市長時已經試用過了」，雲林鄉親在新北市的數量甚至比雲林縣人口更多，這麼多鄉親齊聚，就是展現雲林人的團結、奮鬥精神。林佳龍也說，雲林子弟就是「好央甲」，希望大家能給予他支持，「70年來第一次，讓新北出一個雲林人做市長」。
今天上午才公布競選主軸「新北大翻新」的新視覺系統，林佳龍指出，期待塑造新的新北認同，讓新北市升級帶動首都圈提升，他認為，包括基隆、機場捷運在內的「大台北環狀捷運路網」的形成，象徵新北的新時代，林佳龍也強調「新北跟台北是『雙仁』」、「我們也是蛋黃啊！」期待交通發達帶來人流、物流、金流，搭配土地利用、產業投資，為在地年輕人著想，帶動首都圈發展。