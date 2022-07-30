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砲轟侯友宜態度消極　林佳龍：當選後補蓋缺的社宅

▲林佳龍表示，新北市所指的7處社宅並沒有真正進行包括都市計畫、編列預算的環節，也沒有列入向內政部申辦的項目，「確實就是沒有新規劃案」。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍表示，新北市所指的7處社宅並沒有真正進行包括都市計畫、編列預算的環節，也沒有列入向內政部申辦的項目，「確實就是沒有新規劃案」。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-30 21:20:12

民進黨新北市長參選人林佳龍今（30）日晚間出席國際青年商會北區大會和新北市新店雲林同鄉會會員大會活動，林佳龍並代表總統蔡英文致贈中堂給青商會，感謝青商會夥伴、雲林同鄉會成員積極投入社會公益活動。林佳龍也藉機宣傳蔡政府的社會福利政績，並承諾積極推動新北市的社會住宅建設，要將資源挹注在協助減輕年輕人的居住、養育負擔，讓新北市成為青年成家立業、最好發展的宜居城市。

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近日就社會住宅議題和侯市府交鋒，林佳龍表示，新北市由市府規劃僅6500戶左右，依內政部網站資料目前規劃案也是0，相較台北市規劃推動中的1萬9000多戶「有點掉漆」、「市府態度是比較消極」，林佳龍認為，依新北市的人口、土地、未來的環線捷運場站、生活機等等等條件，「沒有理由在社宅上變成二等城市」，他也允諾未來要把該補回來的社宅都「蓋好蓋滿」。

林佳龍指出，新北市環狀捷運線許多場站的開發、都市更新所回饋的容積獎勵和土地，都應落實做社會住宅，但卻被標售出去，甚至連新板特區、土城、頂埔等，都有標售土地會炒高地價、房價的爭論，「這對年輕人居住正義是很大的傷害」，至於新北市長侯友宜表示針對社宅做了「多元規劃」，林佳龍也批評「流於空話」，新北市所指的7處社宅並沒有真正進行包括都市計畫、編列預算的環節，也沒有列入向內政部申辦的項目，「確實就是沒有新規劃案」。

林佳龍也大力宣傳蔡政府的長照、托育政績，他表示，接下來不論是公共化托育、準公共、或「阿公阿嬤自己帶」都可以補助，就是致力減少年輕人負擔，目前新北市人均社會福利預算「六都最低」，他期待新北市能真正升格又升級、讓政府做大家的後盾，將資源用在幫助年輕人解決成家、居住、養兒育女和孝順父母的負擔。

林佳龍透露，蔡英文鼓勵他參選新北市長時，特別提及他是雲林子弟的連結，「雲林人最多又最團結，蔡總統過去選市長時已經試用過了」，雲林鄉親在新北市的數量甚至比雲林縣人口更多，這麼多鄉親齊聚，就是展現雲林人的團結、奮鬥精神。林佳龍也說，雲林子弟就是「好央甲」，希望大家能給予他支持，「70年來第一次，讓新北出一個雲林人做市長」。

今天上午才公布競選主軸「新北大翻新」的新視覺系統，林佳龍指出，期待塑造新的新北認同，讓新北市升級帶動首都圈提升，他認為，包括基隆、機場捷運在內的「大台北環狀捷運路網」的形成，象徵新北的新時代，林佳龍也強調「新北跟台北是『雙仁』」、「我們也是蛋黃啊！」期待交通發達帶來人流、物流、金流，搭配土地利用、產業投資，為在地年輕人著想，帶動首都圈發展。

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