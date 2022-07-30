藍爆蔣萬安不適合路邊攤 吳沛憶：就也別勉強選市長了
國民黨台北市議員秦慧珠28日與國民黨台北市長參選人蔣萬安一同喝咖啡，秦竟脫口「覺得蔣萬安最適合喝咖啡，叫他去吃路邊攤或吃美食喔，好像不太適合」，引發譁然。民進黨台北市議員吳沛憶今（30）日晚間表示，夜市小吃絕對是台北的特色，蔣萬安不吃路邊攤跟一般民眾離太遠，為了滅火還要特意跑去小吃店，「萬安，吃個東西何必那麼辛苦呢，路邊攤如果不適合你，市長這個任務更不適合你，就別勉強了」。
吳沛憶表示，夜市小吃絕對是自己選區萬華的特色，也是全台北市的特色。當議員的好處之一，就是可以在跑地方時穿梭大小夜市，認識各家厲害的攤商小吃，找到機會，一定要吃一下。
吳沛憶表示，台北市光列管攤商就超過3000間，裡面就有數不盡的排隊名攤，結果蔣萬安陣營說出「叫蔣萬安去吃路邊攤或吃美食不太適合」，認為蔣萬安只適合喝咖啡，這跟一般民眾也未免離得太遠。
吳沛憶說，蔣萬安被戲稱為王子，在國民黨內論資歷不是最好看、論年輕不是最年輕、論戰力最沒戰力，能出來參選首都市長的理由，跟當年連勝文差不多，就是一個王子命。
吳沛憶說，作為議員，自己關心的是在疫情後怎麼幫助攤商振興；怎麼用美感跟設計讓夜市的體驗更精彩；怎麼把在地小吃轉化為地方創生的動力，這是對地方的疼惜跟關注，也是跟民眾一起共享生活。
吳沛憶感嘆，蔣萬安則是為了滅火，特意跑去小吃店。「萬安，吃個東西何必那麼辛苦呢，路邊攤如果不適合你，市長這個任務更不適合你，就別勉強了」。