耗時5天！高雄「鼠窩宅」清理完成　清潔員開心合影慶祝

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三民區克武路這棟民宅髒亂大掃除進入第5天，依環保局統計，共動員239名清潔隊員、垃圾車及回收車近30車次、吊車1台、消毒機具4台清理髒亂並加強環境消毒，累計清理31.58噸一般垃圾、2.63噸資源回收物；另有廢棄車輛3部、冰箱、大型魚缸等大型廢棄物。終於在今晚8時多清理完成，局長張瑞琿也跟清潔隊員開心在雨中合影慶祝完成艱難任務。
張瑞琿表示，整棟透天厝從地下室到5樓的所有空間，幾乎全堆滿紙箱及雜物，連走路都很困難；由於現場作業空間並不寬敞，隊員只能用接力方式清除、打包垃圾，今天更調用吊車將垃圾從高樓層吊掛清出，歷時5天，髒亂總算全數清除完成。
當地居民今天製作紅布條表達對市府支持與感謝。寶獅里長林昆明說，真的非常感謝市府大力幫忙，解決了附近居民10多年來困擾。
另外，外界關切康姓住戶飼養的寵物貓，已交由市府農業局動物保護處協助安置照顧，另尋獲現金也已轉交親友保管。
這棟透天厝長期堆置大量雜物，造成老鼠、蟑螂橫生，嚴重影響附近環境衛生。高市府動員環保局、警察局、消防局、衞生局、社會局、動保處、里辦公室等單位，前往安撫、安置居住人及飼養寵物貓，並協助環境消毒及強制髒亂清理。（編輯：孫承武）1110730