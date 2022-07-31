全台9間「高空泳池」飯店！無邊際視角超嗨：上樓就消暑

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以下統整全台9間擁有超美視野的高空泳池飯店，無論交通便利位於市中心的高樓泳池，不用出門上樓就能消暑，讓你在時髦城市天際線下盡情游泳；或面向海景的無邊際泳池，享受絕美海天一線陪度假的難得體驗，不出國也能很Chill。
板橋凱撒大飯店：32樓高空泳池畔俯瞰百萬夜景
位於晉升5鐵共構的新北板橋車站，走路不到5分鐘的板橋凱撒大飯店，是眾多高空泳池飯店裡，交通最便利、CP值超高的首選，慵懶小旅行時光入住舒適的飯店空間，並享受人氣超旺的32樓頂樓戶外高空泳池，在時髦城市天際線下盡情游泳，無論是悠哉泡泡水或斜躺椰子樹下的池畔搖籃椅，都很消暑。
一旁座位區還規劃了造型沙發座位，搭配著大量棕櫚樹及雞蛋花植栽，讓旅客不泡水也能輕鬆休憩享受日光浴，上樓秒入海島風情。尤其夜晚時分，配上絢彩燈光與音樂，走向泳池一隅的SKY 32屋頂酒吧，在滿天繁星下自在小酌超放鬆。
寒舍艾麗酒店：都會高空池畔把繁華信義區和台北101當背景
夜生活最絢爛迷人的信義區，很多人不知道寒舍艾麗酒店戶外的游泳池，不只可以近距離欣賞信義區高樓大廈的美麗景觀，還擁有能拍出網美專業大片的絕佳角度。在優雅現代風格的飯店7樓，全區採用木地板及寬敞的植栽景觀搭配戶外泳池，超近距離欣賞台北101與夜晚信義區的繁華霓虹夜景，拍起照氣勢十足。
台北士林萬麗酒店：無邊際泳池同時眺望市景與山景
台北士林萬麗酒店是萬豪集團在台灣第一個以萬麗為品牌的飯店，鄰近山區在頂樓的無邊際泳池，能享受被翠綠山巒包圍的清幽氛圍，換個角度還能再欣賞市區大樓建築景象，能同時眺望市景和陽明山景的絕佳位置令人驚喜！如果天氣晴朗，晚上游泳還有機會看到滿天星斗，彷彿世外桃源般，是難得的光景。
台南禧榕軒大飯店：府城第一間空中花園泳池及親子戲水池
台南禧榕軒大飯店擁有台南第一間頂樓空中花園泳池及親子戲水池，俯瞰市景之外還能遠眺安平海際線日月更迭的美景，擁有獨家夕陽美景，還有隱藏版天晴之際，可見遠方山巒層峰的驚喜。而且禧榕軒的泳池是使用高規格銅銀離子設備殺菌，不是採用刺鼻氯錠消毒，泡起來更安心。
高雄承億酒店：全台唯一50公尺的高空懸挑無邊際泳池
承億文旅集團最新與高雄市文化局共同打造的文創五星級飯店，座落高雄總圖會館9樓至27樓頂樓，今年暑假才在試營運就讓不少人美暈，終於即將在8月初開放訂房。
擁有全台唯一50公尺的高空懸挑無邊際泳池，搭配港都唯一露天環景高空池畔酒吧，可飽覽高雄市景、遠眺西子灣迷人夕陽景色。不只有萊特薇庭宴會廳進駐，更有米其林二星主廚坐鎮的法式餐廳，搭配新型態旅遊閱讀體驗，成為今夏最夯的飯店新選擇。
高雄水京棧國際酒店：透明泳池搭配高空泳池酒吧超吸睛
同樣位於高雄的水京棧國際酒店，從建築外觀就很吸睛，頂樓的戶外泳池以獨特的透明泳池設計，時髦現代感搭配頂樓泳池酒吧很吸睛，還沒下水就有超消暑的清涼視覺效果，是許多人來場泳池派對、或想拍池畔美照必造訪的景點之一。
屏東墾丁H會館：海天一線無邊際泳池的熱情南島
擁有以UFO外觀造型命名、360度環景空間的景觀餐廳，屏東墾丁H會館打造南島渡假氛圍的，房間運用大量玻璃落地窗設計，可以一邊泡澡一邊欣賞美景；飽覽海天一線景致的無邊際游泳池，白天可以欣賞天空、海水、泳池幾乎連成一片的蔚藍風光，傍晚則換看夕陽沉落的餘韻、晚上抬頭仰望繁星點點，讓人一整天都不想從泳池起身。
THE GAYA HOTEL渡假酒店：俯瞰東岸市景、遠眺山景二合一
位在台東市區的THE GAYA HOTEL 渡假酒店，因鄰近鐵花村、台東森林公園等知名景點，受到許多來訪台東旅客的喜愛，頂樓的人氣露天無邊際游泳池，除了能俯瞰台東市景，更能遠眺壯麗的台東海岸山脈，讓縹緲的遠方山嵐帶來心曠神怡的放鬆，少見的池畔景致，成為近年台東的熱門打卡飯店。
澎湖澎澄飯店：港灣海景廣闊無邊際泳池
位於澎湖馬公的澎澄飯店鄰近碼頭而建，步行約15分鐘就能抵達四眼井和中央老街，擁有絕佳地理位置之外，頂樓的無邊際泳池更是受人稱讚，能欣賞獨特的藍天港灣美景，而且還有兒童景觀戲水池適合家庭旅客一同享受。在泳池畔愜意看著船隻在碼頭忙碌著，也是少見別有氣氛的度假飯店。