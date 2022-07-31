裴洛西遭胡錫進恐嚇！蓬佩奧：這是美台兩個主權國家之事
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出亞洲行將訪台，不僅引起各界關注，中國更是高度不滿、狠話不斷，先前已數次針對此事發聲的中國官媒《環球時報》前任總編輯胡錫進更嗆聲解放軍戰機有權發射導彈擊落美軍軍機，讓裴洛西「機毀人亡」；對此，美國前國務卿蓬佩奧則在推特回嗆，表示裴洛西出訪「是美國和台灣兩個主權國家的事」，更呼籲美國總統拜登必須全力支持裴洛西訪問台灣。
裴洛西的亞洲出訪行程包括日本、韓國、新加坡與馬來西亞，台灣行則列為「暫定」（tentative）；態度一向直言不諱的「戰狼」胡錫進日前同時在微博與推特發文警告，若美國軍機和裴洛西座機闖入台灣12海浬上空，中共解放軍戰機「有權向美國飛機發射導彈」，並擊落美軍戰機和裴洛西乘坐的專機，還稱裴洛西「機毀人亡的風險」必須由美方承擔。
對此，先前早表態支持裴洛西訪台的蓬佩奧也在推特反擊，呼籲拜登政府必須全力支持裴洛西訪台行程，若向北京屈服則會出現非常危險的弱點，強調美國不是任何人的衛星國，訪台行程更是「美國和台灣兩個主權國家之間的事」；另一則貼文更告誡拜登「不要軟弱、屈服於北京獨裁者的要求」，應該支持熱愛自由的台灣人民。
不過胡錫進該則恐嚇推文也隨即遭推特封鎖，胡錫進也無奈自行刪除貼文，並感嘆「美麗國的言論自由看來也是真正有邊界的」；今（31）又轉發裴洛西已出發訪問亞洲的消息，並寫道「若裴洛西真的按計劃訪問台灣，蔡英文政府就是幫兇。中國大陸一定會同時對台灣採取嚴厲懲處行動。無法承受的後果將落在蔡英文政府身上。」