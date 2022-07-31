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剩1天！汽燃費繳費期限8月1日截止　逾期未繳最高罰3000

▲汽機車燃料費繳費期間進入最後倒數，公路總局提醒車主盡快繳納，以免遭罰。（圖／NOWnews資料照）
▲汽機車燃料費繳費期間進入最後倒數，公路總局提醒車主盡快繳納，以免遭罰。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

2022-07-31 13:27:38

交通部公路總局提醒，111年自用汽車及機車燃料使用費已於7月1日開徵，繳費期限至8月1日止，籲請尚未繳納的民眾儘速繳款，欠繳金額累計達900元以上者，依法處300元以上、3000元以下罰鍰。若不確定是否已繳納，可透過監理服務網或監理服務APP進行查詢，避免重複繳納，倘有繳費證明需求，亦可利用「監理服務網」即時查詢下載、列印或逕洽詢監理機關。

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公路總局表示，尚未繳納的民眾可持原繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行及元大行動等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。

此外，倘有繳費證明需求，亦可利用「監理服務網」即時查詢下載、列印或逕洽詢監理機關。

公路總局提醒，依《公路法》第75條規定，汽車所有人不依規定繳納汽車燃料使用費者，公路主管機關應限期通知其繳納，欠繳金額累計達900元以上者，處300元以上、3000元以下罰鍰。據統幾，截至7月27日止，已有62%車輛完成繳費，尚未繳納車輛約有718萬輛。（編輯：林莞茜）

▲公路總局提醒，「汽燃費繳費期限」8/1截止（圖／交通部）
▲公路總局提醒，「汽燃費繳費期限」8/1截止（圖／交通部）

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