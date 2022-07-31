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若連任落跑選總統？何博文揭脈絡：侯友宜心裡真的有鬼

▲侯友宜若連任，是否會與韓國瑜一樣落跑，受到各界關注。（圖／資料照）
▲侯友宜若連任，是否會與韓國瑜一樣落跑，受到各界關注。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-31 11:18:222022-07-31 11:29:09

新北市長侯友宜遲遲不表態是否競選連任，近來也頻頻受到民進黨新北市長參選人林佳龍質疑。林佳龍競選發言人、新北市議員何博文今（31）日上午表示，無論林、侯，年底剛當選，明年3、5月便腳底抹油準備選2024總統，那現在所有提出的政見、願景根本無從落實，就是騙票。

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▲新北市議員何博文表示，農曆春節前夕防疫旅館一房難求，要求新北市政府應盡快補齊缺口，讓民眾能安心過年。（圖／記者陳志仁攝）
▲何博文表示，對侯友宜的質疑不是沒來由，如果侯友宜的心態是投完票，就要烙跑選總統，也不敢承諾做好做滿，那無疑地，票投林佳龍絕對是最佳選擇。（圖／資料照）
何博文也說，平時低調謹言的新北市議長蔣根煌突然大動作公開鼓吹侯選大位，侯友宜本人不斷迴避問題，侯陣營還無厘頭的轉移焦點、趾高氣昂地酸是不是林自認不會當選的幼稚指控，除了凸顯侯真的心虛外，也顯見對選票的輕佻與傲慢。

針對侯友宜遲遲不表態競選連任，且可能競選2024總統大位，何博文表示，新北市議會議長蔣根煌大力敲邊鼓、侯友宜對連任議題故弄玄虛，再加上屢屢傳出朱侯為爭黨內大位提名矛盾日深，都可看出侯友宜志在2024。政治人物有企圖心，不是壞事；但妄想矇混隱瞞選民，就是欺騙。

何博文說，林佳龍清楚表態自己當選新北市長會做好做滿，並要求侯友宜同樣對選民做出承諾，是負責任的表現。無論林、侯，年底剛當選，明年3、5月便腳底抹油準備選2024總統，那現在所有提出的政見、願景根本無從落實，就是騙票。

何博文表示，對侯友宜的質疑不是沒來由，也不是如驕傲的侯陣營，趾高氣昂地酸是不是林自認不會當選的幼稚指控。2016年，朱立倫突然丟下最重要的總預算審查，轉戰總統大位，嚴重衝擊市政運作讓人錯愕，不負責任莫此為甚。

何博文說，餘悸猶存之際，現又傳出侯友宜的麻吉，平時低調謹言的蔣根煌突然大動作公開鼓吹侯選大位，空穴不來風，侯自然應該清楚表態。這是政治人物面對外界合理質疑，對選民最起碼的尊重。要回應此題不難，根本是膝蓋反應，除非心裡真有鬼。

何博文表示，意外的是，侯友宜本人不斷迴避問題，侯陣營還輕佻無厘頭的轉移焦點，什麼要人保證落選不會入閣？哪位候選人會訴求落選保證？荒唐離譜。侯陣營這種毫無邏輯的低級回應，除了凸顯侯真的心虛外，也顯見對選票的輕佻與傲慢。

何博文也說，自己有心要爭取下屆立委職務，所以放棄年底重要的議員連任選舉，光明磊落，無須迴避，且早早宣布。「我不願坐這山、望那山，吃碗內、看碗外；或剛當選議員就背棄對選民的承諾，那侯市長呢？」

何博文砲轟，如果侯友宜的心態是投完票，就要烙跑選總統，也不敢承諾做好做滿，那無疑地，票投林佳龍絕對是最佳選擇。

提數據揭新北市府吹牛　顏蔚慈：侯友宜沒能力外交

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