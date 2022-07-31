若連任落跑選總統？何博文揭脈絡：侯友宜心裡真的有鬼

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針對侯友宜遲遲不表態競選連任，且可能競選2024總統大位，何博文表示，新北市議會議長蔣根煌大力敲邊鼓、侯友宜對連任議題故弄玄虛，再加上屢屢傳出朱侯為爭黨內大位提名矛盾日深，都可看出侯友宜志在2024。政治人物有企圖心，不是壞事；但妄想矇混隱瞞選民，就是欺騙。
何博文說，林佳龍清楚表態自己當選新北市長會做好做滿，並要求侯友宜同樣對選民做出承諾，是負責任的表現。無論林、侯，年底剛當選，明年3、5月便腳底抹油準備選2024總統，那現在所有提出的政見、願景根本無從落實，就是騙票。
何博文表示，對侯友宜的質疑不是沒來由，也不是如驕傲的侯陣營，趾高氣昂地酸是不是林自認不會當選的幼稚指控。2016年，朱立倫突然丟下最重要的總預算審查，轉戰總統大位，嚴重衝擊市政運作讓人錯愕，不負責任莫此為甚。
何博文說，餘悸猶存之際，現又傳出侯友宜的麻吉，平時低調謹言的蔣根煌突然大動作公開鼓吹侯選大位，空穴不來風，侯自然應該清楚表態。這是政治人物面對外界合理質疑，對選民最起碼的尊重。要回應此題不難，根本是膝蓋反應，除非心裡真有鬼。
何博文表示，意外的是，侯友宜本人不斷迴避問題，侯陣營還輕佻無厘頭的轉移焦點，什麼要人保證落選不會入閣？哪位候選人會訴求落選保證？荒唐離譜。侯陣營這種毫無邏輯的低級回應，除了凸顯侯真的心虛外，也顯見對選票的輕佻與傲慢。
何博文也說，自己有心要爭取下屆立委職務，所以放棄年底重要的議員連任選舉，光明磊落，無須迴避，且早早宣布。「我不願坐這山、望那山，吃碗內、看碗外；或剛當選議員就背棄對選民的承諾，那侯市長呢？」
何博文砲轟，如果侯友宜的心態是投完票，就要烙跑選總統，也不敢承諾做好做滿，那無疑地，票投林佳龍絕對是最佳選擇。