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陳明通再發聲明證實：先修正林智堅論文　後交余正煌參考

▲民進黨桃園市長參選人林智堅論文案引發關注。（圖／林智堅辦公室提供）
▲民進黨桃園市長參選人林智堅論文案引發關注。（圖／林智堅辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-31 12:46:23

民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文指導教授、現任國安局長陳明通今（31）日再度發出聲明還原當年過程，並強調是他「先修正」林智堅的論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考；重點是林、余兩人的論文問題意識、研究對象與結論都不同，且各有其研究發現與價值。

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針對林智堅論文案，陳明通今天再度發出聲明，還原當年論文寫作時序。他表示，雖然余正煌畢業時間早於林智堅，但是是先有屬於林智堅2014年選舉的民調資料和論文寫作，才有之後余正煌的論文寫作。

陳明通指出，林、余兩人都是自己指導的，使用同樣方法論的實證研究法，相同問卷、同一份民調資料，進行不同問題意識、不同研究對象的論文寫作；因此，在說明研究架構與假設、概念界定、測量方法等研究設計部分，差異性都不會太大，且「操作性定義」也需一致。

陳明通也解釋，起因是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」剛換論文題目，且修業年限只剩一學期的余正煌作參考；但余正煌並不清楚這些文字來源屬於林智堅，而認為是他本人的修改建議而逕予以使用。

不過，陳明通指出，余正煌雖然參考所提供的文字，但也非常用心，增添不少相關相關討論文獻；正因此，林智堅與余正煌都沒有抄襲的動機，且實際上，林智堅與余正煌也沒有誰抄襲誰的問題。

至於兩本論文有關蔡仁堅、許明財、林智堅的教育程度等描述幾乎完全一樣的質疑，陳明通說，這些描述最早出現於2016年2月1日林智堅的研究計畫，包含余正煌2016年3月8日email的研究計畫中也有出現，這兩個檔案在信箱都可以找到，也都完成公證。

陳明通舉例解釋說，網路上書寫許明財學歷是「多明尼克肯大學」，並不僅限於國民黨網站；林智堅係「准碩士」用詞是他個人建議加上，因為林智堅當時已修完大部分課程，等到論文完成時林智堅已是第3年，並在最後論文出版時把「碩士二年級生」改成「在職專班生」、不再標示年級。

陳明通指出，林智堅論文最大價值在於，其研究發現「槓桿者」蔡仁堅的高學歷，幫他吸住認同高學歷者的選票，此研究發現，對現在「三腳督」選戰，「槓桿者」如何不被完全棄保，具有理論及實務意義；余正煌論文最大貢獻，就是證實傳統的選舉研究，在行政首長選舉中候選人個人特質的重要性。

陳明通強調，外界不著眼兩篇論文的各自貢獻，實在沒有意義，用一兩個錯別字或部分雷同段落來指控論文抄襲，對兩位學生都不公平；他指出，林、余兩人論文問題意識、研究對象與結論都不同，且各自有其研究發現與價值，這才是重點。

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