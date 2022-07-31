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「翠絲」颱風生成路徑出爐！對台影響曝光　週四前防大雨

▲今年第6號颱風「翠絲」生成，根據日本氣象廳預估，未來會逐漸往北移動，對台灣陸地天氣沒有影響。（圖／翻攝日本氣象廳官網）
▲今年第6號颱風「翠絲」生成，根據日本氣象廳預估，未來會逐漸往北移動，對台灣陸地天氣沒有影響。（圖／翻攝日本氣象廳官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-31 13:25:102022-07-31 13:29:51

今年第6號颱風「翠絲」生成！根據日本氣象廳最新資料顯示，在琉球附近海面上的低氣壓，已經發展成為輕度颱風，中文譯名為「翠絲」（Trases，柬埔寨命名，原意為「啄木鳥」），預估未來翠絲颱風將沿著低壓帶外圍逐漸往北移動並且滿慢減弱，對台灣陸地沒有直接影響。至於第5號颱風桑達，預計最快今明兩天就會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣也沒有影響。

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中央氣象局指出，未來一週台灣主要受到低壓帶影響，週一到週四（8/1~8/4）各地都有局部短暫陣雨或雷雨，尤其週三之前容易有短延時強降雨發生機率，中南部、東南部地區及各山區有局部大雨發生機率，提醒民眾要特別留意。各地高溫仍有攝氏33到36度左右，感受上依舊相當悶熱。

今（31）日中南部地區及花東有局部短暫陣雨，白天各地依舊高溫炎熱，氣象局持續發布高溫資訊，中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，請特別注意。宜蘭縣近山區或河谷、臺東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，請加強注意。臺北市、新北市盆地，基隆市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市地區為黃色燈號，請注意。截至下午1時20分為止，最高溫出現在台東長濱的攝氏38.4度，花蓮卓溪也有攝氏37.8度。

此外，受到午後熱對流發展旺盛影響，氣象局下午也發布大雨特報，包括屏東地區、東部及東南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。大雨特報範圍包括：屏東縣、恆春半島、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島

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