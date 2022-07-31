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林智堅爭議延燒　朱立倫：小孩現在都說考試抄同學、老師

▲國民黨主席朱立倫31日表示，最近聽到很多小孩子說「以後考試的時候就抄同學的，要不然就抄老師的，反正既然市長都可以抄，我們為什麼不能抄？」（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席朱立倫31日表示，最近聽到很多小孩子說「以後考試的時候就抄同學的，要不然就抄老師的，反正既然市長都可以抄，我們為什麼不能抄？」（圖／國民黨提供）

記者丁上程／新竹報導

2022-07-31 13:40:21

民進黨桃園市長參選人林智堅論文案與新竹球場缺失等爭議，近日持續延燒。國民黨主席朱立倫今（31）日出席公開活動時，再度批評林智堅與國民黨沒有是非黑白，並直言自己近日來已經聽到好多小朋友在講，以後考試就抄同學的或抄老師的，「反正既然市長都可以抄，我們為什麼不能抄？」

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朱立倫今日中午出席新竹縣黨籍提名候選人團結誓師大會，並於會後接受媒體訪問。針對林智堅的論文抄襲疑雲，朱立倫表示，台灣的民主至少要有一個基本的價值，台灣的社會道德觀，也起碼要有一個最基本的標準。「如果今天作弊、抄襲、剽竊都沒有事，而且還用政府的力量來護航，那我們怎麼教育我們的下一代？」朱立倫說，台灣還有沒有是非黑白？如果一個沒有是非黑白，那民主還有什麼價值？教育如何教育下一代？

「最近我已經聽到好多孩子都在講，以後我考試的時候就抄同學的，要不然我就抄老師的，反正既然市長都可以抄，我們為什麼不能抄？」朱立倫說，這句話傷害多大？如果可以抄同學的可以抄老師的，這樣還沒有事，政府還要幫他護航的話，那這個社會還有沒有一點基本的道德觀？

至於新竹球場缺失爭議，朱立倫直言，就是一個公共工程沒有做好，就要反省不用硬凹，「傷害了球員我想誰都賠不起，不是今天某個球員的醫療費用而已，而是他可能整個生涯的報銷。」朱立倫強調，傷了台灣的球員，對於整個台灣職棒的傷害是非常大的。

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