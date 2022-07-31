「法式滾球」發明紀念！Google首頁互動遊戲：媲美寶可夢
Google今（31）日為紀念「法式滾球」的誕生，於首頁推出一款塗鴉互動遊戲，可隨機進行個人比賽或與朋友連線兩人對戰，讓人忍不住丟上癮的投擲過程，被網友意外發現有如《寶可夢 Go》般有趣。
現今在世界各地廣受歡迎的法國戶外遊戲Pétanque，最早是從古希臘人就開始玩起的擲扁平石塊遊戲，最後演變成石球的形式。通過添加目標球修改遊戲規則後，由古羅馬士兵和水手將此游戲帶到了法國，成為現代滾球遊戲的前身，更成為象徵生活品味的百年經典休閒活動。
此遊戲風潮吹進南法後，在當時當地一家咖啡館的老闆，顧及因風濕病而無法跑步的一群玩家們調整了規則，隨著遊戲場地長度的縮短和靜止的拋擲方式，讓許多人更適應並感受遊戲的魅力，因此Pétanque便迅速流行於全國。
遊戲規則說穿了其實非常簡單，透過投擲、拋擲並滾動所屬球隊的金屬球，與對手球隊比賽誰的金屬球最接近目標球；在一系列回合中，第一個獲得13分的玩家或團隊就獲得勝利。玩家們透過各種策略甚至團隊間的合作，不只是將自己的金屬球滾近目標球，還能透過「射擊Shooting」擊落對手的球，使其遠離目標球，來讓所屬隊伍進而贏取球場上的優勢。
Google此刻於首頁分享的塗鴉互動遊戲，便是為了慶祝「法式滾球」而推出。有玩過《寶可夢 Go》的玩家一定都似曾相識，手機版只要使用手指向上滑動球，盡可能使球離紅心目標球愈近愈好；而桌面版則是使用滑鼠左鍵，點擊畫面上的球即可投擲。可進行個人比賽或與朋友兩人對戰，提供連線、隨機、及練習三種模式可玩。