七夕月老加持！日月潭雲品與龍鳳宮牽紅線　入住帶回好緣

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雲品溫泉酒店日月潭「牽。紅線」七夕系列活動，與當地遠近馳名、祈求好姻緣的龍鳳宮合作，在七夕情人節當日入住便可獲得月老加持的祈福牌一份，寫上心願帶至龍鳳宮吊掛或帶回家中懸掛於太陽曬得到地方，即可獲得月老的祝福，為旅客牽起姻緣、增進好人緣。無法於前來度假的旅人，也可以透過線上數位方式參與七夕活動，雲品特別於官方臉書舉辦愛情金句互動活動，分享一句最令人怦然心動的愛情金句，就有機會獲得價值3,960元+10%的KEN CAN by Ken Chan中餐廳雙人份午間套餐券，加入日月潭雲品官方LINE帳號回答問題讓月老為您紅線配對，就能獲得專屬好禮或折扣券。
8月4日當天到日月潭雲品旗下由米其林三星主廚陳偉強領軍的KEN CAN by Ken Chan中餐廳、結合在地食材原味烹調的彩雲軒鐵板燒，以及坐擁270度日月潭美景的雲月舫Sky Lounge三間用餐，除提供節慶小點外，每人可免費享有獲調酒冠軍殊榮的首席調酒師，特別為七夕情人節所研發的限定調飲一杯。翰品酒店高雄港都茶樓則於8月4日七夕當天推出情人拍照打卡活動，參與現場活動即贈送甜蜜杏仁豆花乙份。
台北晶華酒店搶攻七夕商機，則是結合世界大獎SPA與星級海陸大餐，自8月1日起至31日推出2款無須於餐廳人擠人搶位、也不用有時間壓力需要趕場的浪漫住房專案，第一款「SPA Villa寵愛假期」是與情人入住飯店頂樓套房，於房內享受連續六年榮獲世界SPA大獎的沐蘭SPA療程，兩人成行、兩天一夜每人每晚3,795元起，8月1日至7日入住，加碼再贈價值1,300元的木蘭花精油。第二款則是主打在套房內享用美國帶骨菲力雙人饗宴的「愛你入骨 美味情人假期」，每人每晚3,795元起即可浪漫擁有，官網訂房加購高鐵，再享75折優惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！