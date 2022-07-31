不知初稿被給余正煌　林智堅：不會指控對方抄襲

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林智堅說，當時陳明通有跟他提過，有名研究生快要畢業，論文卻來不及完成，要用他2014年選舉民調作為論文研究，當下他理解的是希望提供民調資料，僅止於此。
林智堅表示，他在不知情狀況下，老師把初稿交給余正煌，不過他不會在沒證據之下提出任何指控，因為他自己就是受害者，很多人講這件事情，資訊是片面沒有完整了解，不會對任何提出沒有十足證據的指控，應該是由學倫會來做判斷。
至於外界質疑不前往學倫會說明，林智堅表示，他本來很期盼學倫會秉持學校獨立性、公平、公證來審定事件，但召集人蘇宏達未審先判，並且有偏頗言論，跟律師研究後建議召集人應該要迴避，很可惜沒辦法得到這樣回應。
林智堅說，學倫會規定中有2方法回覆，一個是親自到場、一個是書面方式，後來研議在召集人不願意迴避情況下，透過書面方式來呈現資料，已交給台大學倫會。
「好心被雷親」，林智堅指出，陳明通是在跟他面見中，口頭告訴他有同學論文必須要修正，問他是不是可以提供民調資料，他不提供余正煌怎麼有辦法完成論文，他出於善意，但不知道到陳明通把他初稿給徐正煌。
林智堅表示，這論文他研究他自己選舉，沒有人比他更了當時選舉，所以他為什麼要抄襲別人？如果他不提供，余正煌如何完成論文，余正煌比他先完成，因為余有時間壓力，今天陳明通聲明是水落石出、還他清白。