COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

不知初稿被給余正煌　林智堅：不會指控對方抄襲

▲陳明通針對論文再發聲明，林智堅則說，他不知道自己初稿被給余正煌。（資料圖／記者王敏旭攝）
▲陳明通針對論文再發聲明，林智堅則說，他不知道自己初稿被給余正煌。（資料圖／記者王敏旭攝）

記者王敏旭／綜合報導

2022-07-31 15:00:03

民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文風波，林的論文指導老師、現任國安局長陳明通今（31）日再度發聲明，指他「先修正」林智堅的論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。林智堅表示，他不知道自己初稿被給余正煌，不過他也不會在沒有證據情況下，就指控對方抄襲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林智堅今由桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬陪同下，在民進黨桃園市黨部回應陳明通最新聲明。林智堅指出，陳明通這次的說明，明確指出當時對於他的論文研究設計的初稿有指導，時間點在2016年1月30日，2月1日陳明通把指導過後版本回傳給他。

林智堅說，當時陳明通有跟他提過，有名研究生快要畢業，論文卻來不及完成，要用他2014年選舉民調作為論文研究，當下他理解的是希望提供民調資料，僅止於此。

林智堅表示，他在不知情狀況下，老師把初稿交給余正煌，不過他不會在沒證據之下提出任何指控，因為他自己就是受害者，很多人講這件事情，資訊是片面沒有完整了解，不會對任何提出沒有十足證據的指控，應該是由學倫會來做判斷。

至於外界質疑不前往學倫會說明，林智堅表示，他本來很期盼學倫會秉持學校獨立性、公平、公證來審定事件，但召集人蘇宏達未審先判，並且有偏頗言論，跟律師研究後建議召集人應該要迴避，很可惜沒辦法得到這樣回應。

林智堅說，學倫會規定中有2方法回覆，一個是親自到場、一個是書面方式，後來研議在召集人不願意迴避情況下，透過書面方式來呈現資料，已交給台大學倫會。

「好心被雷親」，林智堅指出，陳明通是在跟他面見中，口頭告訴他有同學論文必須要修正，問他是不是可以提供民調資料，他不提供余正煌怎麼有辦法完成論文，他出於善意，但不知道到陳明通把他初稿給徐正煌。

林智堅表示，這論文他研究他自己選舉，沒有人比他更了當時選舉，所以他為什麼要抄襲別人？如果他不提供，余正煌如何完成論文，余正煌比他先完成，因為余有時間壓力，今天陳明通聲明是水落石出、還他清白。

陳明通再發聲明證實：先修正林智堅論文　後交余正煌參考

內幕／蔡英文挺林智堅！綠設防火牆　暫緩「北台灣連線」

論文涉嫌抄襲案　林智堅公開致台大學倫會18頁聲明

傳林智堅「放棄」學位止血？學者：直接承認也是一種策略

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.13%23.87%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀