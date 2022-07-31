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柬埔寨詐騙成人間煉獄！網揭恐怖「3手法」：台人值60萬

▲柬埔寨詐騙人蛇集團引發網友高度關注，圖為刑事警察局日前在機場報到櫃台攔下正要去柬埔寨工作的6名國人。（圖／刑事警察局）
▲柬埔寨詐騙人蛇集團引發網友高度關注，圖為刑事警察局日前在機場報到櫃台攔下正要去柬埔寨工作的6名國人。（圖／刑事警察局）

編輯中心/綜合報導

2022-07-31 16:17:56

近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件，網紅「好棒Bump」近日也潛入柬埔寨的「詐騙窟」救出遭騙的台灣人，讓此事件高度受到關注。對此，就有人在柬埔寨當地的網友指出，這些詐騙集團騙人過去的手法主要有3種，其中又以第3種「親友團」最難防範，呼籲大家一定要小心。

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▲受騙台人被軟禁在柬埔寨，網紅好棒Bump衝魔窟救人，驚險過程全都錄。（圖／Youtube：好棒Bump）
▲受騙台人被軟禁在柬埔寨，網紅好棒Bump衝魔窟救人，驚險過程全都錄。（圖／Youtube：好棒Bump）
原PO在批踢踢發文表示，自己在當地跟著幾位善心的台灣老闆救人，觀察歸納出柬埔寨人蛇集團把人騙過去的手法有3：

1.高薪工作。
2.海外代購。
3.親友團。

原PO強調，「前兩種比較好防範，我要說的是第三種」，詐騙集團先以前2種方式把人騙來後，接著就會強迫受害者「找自己認識的人」，比如說「找十個就放你走，或是找十個就讓你去做比較輕鬆的工作」等等，若受害者不從，就會遭到各種虐待。而這些受害者被迫去欺騙自己的親朋好友時，詐騙集團就「拿著電棍在後面看著」。

原PO更進一步分析，詐騙集團還會給這些受害者薪水，月薪約落在400-600美金，因此在裡面待久的受害者有些會產生「斯德哥爾摩症候群」，開始積極的當起幹部，「教育」其他新人該怎麼騙人。

原PO也強調，泰國有所謂的「密醫集團」，每個被騙去的台灣人至少都值2萬美金，人被騙去後若堅持不願投入詐騙，「打到奄奄一息，就會有廂型車把他載去泰國摘可以用器官，對他們來說反而賺更多」。原PO最後提醒，若遇到親朋好友邀出國，一定要請對方開視訊，看看他的環境，「如果在那邊拖拖拉拉的，就是有問題」。

網紅「好棒Bump」日前發佈去柬埔寨救人的影片，也曾提到通常一個台灣人可賣2至3萬元美金，呼籲眾人別再輕信國外的高薪工作，詐騙集團就是以此宣傳，但實際上詐騙教學、住宿、吃飯和日用品都需自行給付，工作時犯錯也會被扣薪，反而落入負債累累的情況，且一旦被集團人員認為沒有價值，就會再被賣到別的公司。（編輯：倪浩軒）


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