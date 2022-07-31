柬埔寨詐騙成人間煉獄！網揭恐怖「3手法」：台人值60萬

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1.高薪工作。
2.海外代購。
3.親友團。
原PO強調，「前兩種比較好防範，我要說的是第三種」，詐騙集團先以前2種方式把人騙來後，接著就會強迫受害者「找自己認識的人」，比如說「找十個就放你走，或是找十個就讓你去做比較輕鬆的工作」等等，若受害者不從，就會遭到各種虐待。而這些受害者被迫去欺騙自己的親朋好友時，詐騙集團就「拿著電棍在後面看著」。
原PO更進一步分析，詐騙集團還會給這些受害者薪水，月薪約落在400-600美金，因此在裡面待久的受害者有些會產生「斯德哥爾摩症候群」，開始積極的當起幹部，「教育」其他新人該怎麼騙人。
原PO也強調，泰國有所謂的「密醫集團」，每個被騙去的台灣人至少都值2萬美金，人被騙去後若堅持不願投入詐騙，「打到奄奄一息，就會有廂型車把他載去泰國摘可以用器官，對他們來說反而賺更多」。原PO最後提醒，若遇到親朋好友邀出國，一定要請對方開視訊，看看他的環境，「如果在那邊拖拖拉拉的，就是有問題」。
網紅「好棒Bump」日前發佈去柬埔寨救人的影片，也曾提到通常一個台灣人可賣2至3萬元美金，呼籲眾人別再輕信國外的高薪工作，詐騙集團就是以此宣傳，但實際上詐騙教學、住宿、吃飯和日用品都需自行給付，工作時犯錯也會被扣薪，反而落入負債累累的情況，且一旦被集團人員認為沒有價值，就會再被賣到別的公司。（編輯：倪浩軒）