老婆把「模型當衣架」！他一看哭了 眾笑翻：想到哥吉拉
家中收藏的模型玩具，是許多男性的心靈慰藉，若遭觸碰或移動，有些人甚至會爆氣崩潰，近日則有網友分享，回家後發現自己的模型被老婆當成「衣架」，讓他有些崩潰，不過有鑒於日前「哥吉拉事件」鬧得轟轟烈烈，不少網友也逗趣安慰「至少沒送人」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，圖中可見許多模型、公仔成列在房間的展示櫃上，不過卻有某個「黃色物體」出現在畫面內相當突兀，對此原PO則崩潰表示，「回家看到這幕覺得怪怪的，太座竟然把我的金剛狼拿來掛雨衣」，並附上崩潰大哭的表情符號表達無奈。
貼文一出，網友紛紛回應「生活智慧王」、「金鋼狼有新的價值了」、「雨衣居然掛的住，金鋼狼是真的厲害」、「老婆表示，放著也是放著嘛」、「還好沒拿來切東西，掛雨衣實用啊哈哈」、「不行耶，不能跟男人開這種玩笑」、「生活智慧王，沒毛病」。
此外，由於日前一位人妻因擅自把老公的哥吉拉模型送給親戚小孩，最後甚至談及離婚，引發全台熱烈討論，更被稱為「哥吉拉之亂」，因此原PO貼文下方，也有許多網友逗趣表示「離家出走吧！最近會下雨，雨衣記得帶」、「這樣很好了，至少沒送人」、「看看哥吉拉，這很嚴重耶，你竟然忍得住」。（編輯：張志浩）