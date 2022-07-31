大低壓帶壓境！週四前「這區」雨最大 1圖搞懂1週天氣
今（31）日上午11時日本氣象廳罕見的直接將在琉球群島附近的低氣壓，「就地升格」成為今年第6號颱風「翠絲」（Trases，柬埔寨命名，原意為「啄木鳥」），也使得目前在西北太平洋上又出現「雙颱共舞」的現象。不過中央氣象局表示，第五號颱風「桑達」持續減弱中，最快今晚就會降為熱帶性低氣壓，而翠絲颱風也會在逐漸往北移動過程中慢慢減弱，兩者對台灣天氣都沒有影響。不過要特別注意的是，明（1）日起一路到週四（8/4）大低壓將逐漸往西通過台灣，不只全台各地天氣都會變得不穩定，週二、週三（8/2~8/3）引進的西南風可能為中南部、東南部地區及各山區帶來大雨，請民眾出門記得攜帶雨具備用。
氣象局預報員張承傳指出，大低壓帶預計明日起就會逐漸向西移動通過台灣，全台各地都將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其中週一到週三可能有短研時強降雨的機率，但下大雨的狀況略有不同。週一從清晨到上午中南部地區就容易有局部大雨，午後各山區可能有局部大雨或豪雨；週二、週三大低壓帶逐漸通過之後，台灣附近風向轉為偏西南風，中南部、東南部地區及各山區都有局部大雨發生機率，週四算是天氣轉變期，太平洋高壓勢力有機會慢慢西伸接近，各地山區午後仍有局部大雨發生機率。到了週五到下週日（8/5~8/7）各地天氣大多恢復多雲到晴，僅西半部地區及東半部山區午後有局部短暫雷陣雨。
氣象局預估，明日各地氣溫仍然偏高，北部地區高溫上看攝氏36度，其他地區高溫約攝氏33到34度。氣象局持續發布高溫資訊，明日中午前後宜蘭縣、台東縣地區，台北市盆地，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。桃園市、新竹縣地區，新北市盆地為黃色燈號。
至於週二、週三受到降雨的關係，各地高溫略降到攝氏30到32度，但不下雨的時候海蝕相當悶熱，週四之後太平洋高壓勢力逐漸西伸，各地高溫又會慢慢回升，西半部地區可達攝氏34到35度。