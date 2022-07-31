COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

不能說的秘密？裴洛西有意會晤蔡英文　法媒：訪日前抵台

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西亞洲行程已公布，但根據法媒消息指出，裴洛西有意在訪問日本前先抵達台灣，與總統蔡英文會面。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院議長裴洛西亞洲行程已公布，但根據法媒消息指出，裴洛西有意在訪問日本前先抵達台灣，與總統蔡英文會面。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-31 17:54:302022-07-31 17:55:54

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行因為「是否訪台」備受關注，中國政府多次對外表達不滿，喉舌媒體人胡錫進更放話軍方將會擊毀裴洛西軍機；然而稍早裴洛西率領的代表團終於公布行程，提到將會出訪日韓星馬四國，而根據法媒引述消息，裴洛西將保持低調，出訪台灣的行程將雖未公佈但預計會在4日從菲律賓的美軍基地前往台灣，與總統蔡英文會面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美眾議院議長裴洛西今（31）日對外公開行程，確定會訪問日本、韓國、新加坡及馬來西亞，不過新聞稿當中並沒有提及台灣。根據《法國國際廣播電台》報導引述消息指出，事實上裴洛西的行程會是先抵達新加坡，8月4日再經由菲律賓克拉克空軍基地（Clark Air Base）轉往訪台，於台北會見總統蔡英文；接著8月5日下午再降落東京的橫田美國空軍基地，與日本首相岸田文雄會面。

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西亞洲行最新聲明。（圖／翻攝自美國國會網站）
▲美國聯邦眾議院議長裴洛西亞洲行最新聲明。（圖／翻攝自美國國會網站）
稍早新加坡媒體《聯合早報》則引述該國外交部消息，指出裴洛西率領的代表團8月1日至2日將會到訪新加坡，屆時會和新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）及總理李顯龍會晤，亦會與多名內閣部長交流；至於2日到4日間，裴洛西應會前往馬來西亞，若法媒消息屬實，拜訪完馬來西亞首長後便會藉位於菲律賓邦板牙省（Pampanga）馬巴拉卡特平市（Mabalaca）的克拉克空軍基地，前往台灣松山機場。
 

裴洛西遭胡錫進恐嚇！蓬佩奧：這是美台兩個主權國家之事

快訊／暫無台灣！裴洛西公布最新亞洲行程　代表團名單曝

裴洛西訪台越演越烈　胡錫進竟嗆：須面對機毀人亡的風險

巷仔內／來或不來？裴洛西大陣仗訪台　中美各自騎虎難下

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
75.89%24.11%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀