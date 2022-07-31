不能說的秘密？裴洛西有意會晤蔡英文 法媒：訪日前抵台
美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行因為「是否訪台」備受關注，中國政府多次對外表達不滿，喉舌媒體人胡錫進更放話軍方將會擊毀裴洛西軍機；然而稍早裴洛西率領的代表團終於公布行程，提到將會出訪日韓星馬四國，而根據法媒引述消息，裴洛西將保持低調，出訪台灣的行程將雖未公佈但預計會在4日從菲律賓的美軍基地前往台灣，與總統蔡英文會面。
美眾議院議長裴洛西今（31）日對外公開行程，確定會訪問日本、韓國、新加坡及馬來西亞，不過新聞稿當中並沒有提及台灣。根據《法國國際廣播電台》報導引述消息指出，事實上裴洛西的行程會是先抵達新加坡，8月4日再經由菲律賓克拉克空軍基地（Clark Air Base）轉往訪台，於台北會見總統蔡英文；接著8月5日下午再降落東京的橫田美國空軍基地，與日本首相岸田文雄會面。
稍早新加坡媒體《聯合早報》則引述該國外交部消息，指出裴洛西率領的代表團8月1日至2日將會到訪新加坡，屆時會和新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）及總理李顯龍會晤，亦會與多名內閣部長交流；至於2日到4日間，裴洛西應會前往馬來西亞，若法媒消息屬實，拜訪完馬來西亞首長後便會藉位於菲律賓邦板牙省（Pampanga）馬巴拉卡特平市（Mabalaca）的克拉克空軍基地，前往台灣松山機場。