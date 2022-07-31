為刺激票房，英國車展舉辦期間將挑戰三項世界紀錄！

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預計在8月18日至21日舉行的英國車展，比起巴黎車展、日內瓦車展與法蘭克福車展等歐洲知名大型車展，相對知名度並沒有那麼高，但依舊是英國重要的新車展示平台。
在本次展覽期間，主辦單位為刺激票房將舉辦三項挑戰世界紀錄的活動，首先，第一個項目是在一個小時內挑戰最多人將主題展車的照片上傳至Facebook的紀錄，挑戰紀錄的展車是一輛全新的Ford Mustang，屆時觀眾在活動舉行的一個小時內，可利用活動連結將照片上傳，以挑戰最多人上傳照片紀錄。
另外兩項紀錄則會由特技車手Paul Swift駕駛上述的Ford Mustang進行挑戰，而Paul Swift的父親就是也曾受Subaru之邀來台表演、同時曾創下三項世界紀錄的傳奇特技車手Russ Swift。
Paul Swift將挑戰最小空間平行停車與一分鐘原地轉圈甩尾最多圈紀錄，首先最小空間平行停車，也就是一般的路邊停車，須將駕駛車輛平行停進另兩輛車之間，但Paul Swift將挑戰在比本身車輛僅多20cm的空間內，將車停入指定空間內。
另一項挑戰項目是一分鐘內原地轉圈甩尾最多圈紀錄，但這項挑戰不僅是單純的駕車轉圈，而是繞著另一輛機車轉圈，而且該輛機車還必須以舉孤輪的方式維持在定點，增加了整體難度。
隨著運用線上發表方式越來越受車廠青睞，加上這兩年的疫情影響，全球各大車展的規模都有所縮減，若各車展能像英國車展這樣舉辦一些周邊活動吸引車迷，也許還是有重返榮景的機會。