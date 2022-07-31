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男星休息2年！清空IG砍掉重練　無預警曝喜訊

▲PONY5IBE清空IG，宣布加盟新東家。（圖／迷音樂提供）
▲PONY5IBE清空IG，宣布加盟新東家。（圖／迷音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-07-31 20:01:32

PONY5IBE之前將IG清光、砍掉重練，日前他終於「營業」，連續po文，整個社群瞬間活起來，一片欣欣向榮，為此他表示，因為加盟了新公司「迷音樂」，「不只讓自己轉換心情、也想給樂迷一個儀式感、看到全新的PONY5IBE。」所以將自己「歸零」，讓社群重新開始，他成為HowZ的同門師弟，更將發行首張迷你創作專輯，首支單曲《胡同》已經上線。

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PONY5IBE去年加入「迷音樂」後，在新東家規畫下，於6月19日在三芝神祕舉辦了《PONY5IBE Freeway 5》迷你專輯預熱第1場音樂會，而他的全新歌曲《胡同》，來自他休息2年的生活中所見的沿途風景，如公路電影般一幕一幕在腦中呈現，搭配當下真實情緒感受，所寫出來的作品。

▲PONY5IBE推出新歌《胡同》。（圖／迷音樂提供）
▲▼PONY5IBE推出新歌《胡同》。（圖／迷音樂提供）
▲PONY5IBE推出新歌《胡同》。（圖／迷音樂提供）
 
PONY5IBE描述《胡同》的意境：「用一種抽離的視野，看自己來來回回還沒有出口的反覆，像走進迷宮、像開出隧道、像踏進胡同，也像無止境的路上，從鋪天蓋地的感受出發，用天馬行空的音樂救贖。」此外，PONY5IBE花了整整兩天拍攝《胡同》MV，去宜蘭民宿拍攝外景，正巧呼應《胡同》歌中他描寫的「鬼打牆」心境，他雖是夜貓子但首次拍MV拍到翻班又翻班，太陽升起又降落，讓年輕力壯的他也不免拍到眼神數度空洞。

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