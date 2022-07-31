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離岸風電設置受疫情影響　經濟部：估年底可達200座風機

▲經濟部今（31）日表示，疫情影響離岸風電設置為全球共同現象，預期台灣在2022年可累計設置達200座以上風機。（示意圖／記者陳雅芳攝，2019.09.26）
▲經濟部今（31）日表示，疫情影響離岸風電設置為全球共同現象，預期台灣在2022年可累計設置達200座以上風機。（示意圖／記者陳雅芳攝，2019.09.26）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-31 19:56:58

審計部報告指出，截至2021年底止，離岸風電累計較目標量落差過高。經濟部今（31）日回應，疫情影響離岸風電設置為全球共同現象，包括人員出入境、船隻移動、材料製造與運送等皆受影響，經濟部與疫情指揮中心合作，研擬專案配套措施，預期在2022年可累計設置達200座以上風機，並持續降低疫情對離岸風電工程影響，以達成2025年設置目標。

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經濟部能源局表示，依據離岸風電世界論壇報告，2020年起因新冠肺炎疫情影響，阻斷各國離岸風電工程離岸風場專用船舶、機具設備及人員（船員及技師）前往各個興建中離岸風場工作，各國為防止疫情擴散，嚴格的隔離制度、隔離期及禁止外籍人士入境等許多措施，使得全球的離岸風電工程都接近停擺，可見離岸風電工程進入高峰期的台灣並非獨有案例。

為降低疫情對於離岸風電設置衝擊，能源局配合指揮中心要求，擬定防疫計畫1.0、2.0、2.2、3.0、3.1、3.2、3.3等離岸風電防疫計畫，配合疫情變化朝逐步放寬方式，協助業者加速風場施工，約3,000人次外籍人員入境。

相關彈性作法如低風險船舶人員開放上岸輪休、低風險船舶可於海上換員、入境隔離3天且第4天快篩陰性即可上船工作等，在防疫優先前提下，降低邊境管制對施工影響。

能源局進一步說明，2022年有4開發商風場正在施工，包含沃旭的大彰化風場、彰芳一期風場、海能風場、允能風場等，預估2022年底台灣海峽離岸風機累計設置可達200座以上風力機，提供台灣更多再生能源。

能源局強調，虛心接受審計部門善意提醒，經濟部將盡最大努力提供防疫作業、基礎建設等相關協助，期能擴大再生能源推廣，達到2025年離岸風力裝置容量達5.6GW以上，確保電力供應穩定，兼顧降低空污及減碳，達成能源轉型政策目標。

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