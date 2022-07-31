TRASH唱到一半喊卡！阿夜突然流鼻血 粉絲全嚇傻
TRASH一連兩天在台北流行音樂中心，舉辦出道13年來的首次大型演唱會－，今（31）日為演唱會第2日，他們邀來茄子蛋的吉他手阿德擔任嘉賓，重現團長頤原、貝斯手博文曾組過的樂團「隱藏人物」。而主唱阿夜在唱安可曲時，突然流鼻血，嚇壞全場。
除了快歌外，TRASH帶著歌迷重新回顧他們曾走過的低潮，團長頤原也在充滿憂傷氣氛的《離開台北》開頭，小露一手的彈奏起鋼琴。主唱阿夜也在演出上感性提到四年前樂團曾經歷的休團低潮：「那時候我們面對世界、未來感到非常無助跟迷惘，因為不管做什麼事，付出了所有心力都失敗，常常恨這個世界為什麼這麼不公平。但是我們還是沒有放棄，我們讓自己一點一滴的變強，即便休息還是沒有放棄，於是四年後我們站在這裡！」鼓勵所有面臨困境的人們千萬不要放棄，保持信念，這一切都會讓自己變得更強大。
今天演唱會上，TRASH也玩起「大搬風」，這一段他們呈現當時休團時期四人的狀態，團員們彼此都有各種不同的才藝展現，也讓粉絲可以看到更多不同面向的TRASH。他們也僅限此次的獻上重現過去由團長頤原、貝斯手博文曾組過的樂團「隱藏人物」，並驚喜邀請到當年團員之一的茄子蛋吉他手阿德登台，在「隱藏人物」中身為主唱的頤原，也演唱組曲《鹿港小鎮》、《浪流連》及《那天》，頤原表示：「以前我跟博文在大學有個樂團，阿德就是我以前的團員，我們都算是一起長大的，所以其實能跟阿德一起重現這個樂團對我來說意義真的非常大也很感動。」此外，阿夜在唱到安可曲《重感情的廢物》時，唱到一半跟觀眾說：「我流鼻血了！」事後經紀人解釋：「最近比較累，睡眠不足。」