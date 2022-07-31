從訪韓到訪台！裴洛西亞洲行藏玄機　最後一刻行程才曝光

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當時的行程規劃由「訪日、訪韓」改為「訪日、訪台」，背後另一個原因則與韓國政壇異動有關，目前韓國總統尹錫悅是在今年5月10日就任，先前屬進步派的前任總統文在寅施政期間與美方關係略顯僵化，為扭轉長期被認為較親中的態度，尹錫悅上任以來盡可能向美方示好，例如表態有意加入四方安全對話（Quad）、參與印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Frame work, IPEF）和晶片四方聯盟（Chip 4）等，朝鮮半島近期非熱點且好溝通的態度可能是當時裴洛西「棄韓選台」的關鍵因素。
然而這趟亞洲行先是因為「裴洛西確診」這個理由而延宕，但隨著英媒《金融時報》提前透露「裴洛西8月擬訪台」的消息傳出，北京的敏感神經也被觸及，外界對於這趟行程的關注更加密切，導致亞洲行規劃從「訪台」變為「暫定訪台（tentative）」；直到正式搭上軍機後才完全改回最初「訪日、訪韓」的規劃，聲明當中不再有「訪台」相關文字。
事實上，雖然行程未提及台灣，但也不排除裴洛西中途會降落台灣某座機場過境，反過來說裴洛西以安全為由，不提及公開行程以外的其他安排，反而是一種「裴洛西式的戰略模糊」，給了她周旋的空間；代表團成員其中的高野更是在去年就訪台與蔡英文會面過，當時更喊出「美官員訪台將常態化」的願景，如今看來更像是準備由裴洛西親自完成了這個承諾。