COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

從訪韓到訪台！裴洛西亞洲行藏玄機　最後一刻行程才曝光

▲美國聯邦眾議院院長裴洛西最新行程並未提到要訪台，反而走安全牌回到「訪韓」規劃，背後藏有多方考量的玄機。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院院長裴洛西最新行程並未提到要訪台，反而走安全牌回到「訪韓」規劃，背後藏有多方考量的玄機。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-31 20:11:43

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）7月31日公布最新的亞洲行行程，備受外界關注的「造訪台灣」暫時不在官方公布行程中，不過裴洛西正式訪問日韓前，降落台灣機場的可能性仍存在，反而以安全為由更加保護公開行程以外的安排；那麼究竟為何裴洛西在「最後一刻」才決定選擇前往韓國而非台灣呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧今年4月裴洛西傳出有意訪問台灣時的消息，最初是由《日本富士新聞網》獨家消息揭露，美國眾議院議長裴洛西將於東京會晤日本首相，原先要到韓國訪問的行程取消則「改為訪問台灣」，由於這是自1997年以來25年來的第一次，消息傳出後外界多認為這代表著美方在俄烏戰爭後對於維持台灣海峽的和平穩定的決心。

▲對於外傳將在8月訪問台灣，美國聯邦眾議院議長裴洛西21日表示，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫。但她也表示，展現對台灣的支持很重要。（圖／美聯社／達志影像）
▲對於外傳將在8月訪問台灣，美國聯邦眾議院議長裴洛西一向表示，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫。（圖／美聯社／達志影像）
當時的行程規劃由「訪日、訪韓」改為「訪日、訪台」，背後另一個原因則與韓國政壇異動有關，目前韓國總統尹錫悅是在今年5月10日就任，先前屬進步派的前任總統文在寅施政期間與美方關係略顯僵化，為扭轉長期被認為較親中的態度，尹錫悅上任以來盡可能向美方示好，例如表態有意加入四方安全對話（Quad）、參與印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Frame work, IPEF）和晶片四方聯盟（Chip 4）等，朝鮮半島近期非熱點且好溝通的態度可能是當時裴洛西「棄韓選台」的關鍵因素。

然而這趟亞洲行先是因為「裴洛西確診」這個理由而延宕，但隨著英媒《金融時報》提前透露「裴洛西8月擬訪台」的消息傳出，北京的敏感神經也被觸及，外界對於這趟行程的關注更加密切，導致亞洲行規劃從「訪台」變為「暫定訪台（tentative）」；直到正式搭上軍機後才完全改回最初「訪日、訪韓」的規劃，聲明當中不再有「訪台」相關文字。

事實上，雖然行程未提及台灣，但也不排除裴洛西中途會降落台灣某座機場過境，反過來說裴洛西以安全為由，不提及公開行程以外的其他安排，反而是一種「裴洛西式的戰略模糊」，給了她周旋的空間；代表團成員其中的高野更是在去年就訪台與蔡英文會面過，當時更喊出「美官員訪台將常態化」的願景，如今看來更像是準備由裴洛西親自完成了這個承諾。
 

快訊／暫無台灣！裴洛西公布最新亞洲行程　代表團名單曝

裴洛西遭胡錫進恐嚇！蓬佩奧：這是美台兩個主權國家之事

不能說的秘密？裴洛西有意會晤蔡英文　法媒：訪日前抵台

巷仔內／來或不來？裴洛西大陣仗訪台　中美各自騎虎難下

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76%24%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀