楊祐寧婚禮「高顏值男神團」炸場！單身派對玩瘋到斷片
39歲楊祐寧和老婆王詠穎（Melinda）補辦婚宴，今（31）日在文華東方酒店席開45桌，演藝圈50位星友到場祝福，男神團一字排開顏值超高，張孝全自封「灌酒大隊」，虧好兄弟楊祐寧：「多喝幾杯，我的酒量灌醉他剛好。」
陳柏霖祝福新人：「每個剎那都幸福，從此過著快樂的日子。」問及自己和女友庭萱的結婚進度？他笑說：「我們很幸福，享受每個當下。」和戴立忍愛情長跑的桂綸鎂也說：「我跟陳柏霖一樣。」桂綸鎂表示自己眼中的楊祐寧像太陽一樣開朗，「他對太太很多小巧思，也是浪漫的情人。」
李易祝福楊祐寧多生幾個，想傳授新人什麼夫婦相處之道？六月說：「所有家事都給老公做，老婆開心就好。」李易也說：「太太開心，他的日子就會好過！」Junior擔任楊祐寧婚禮招待，問他楊祐寧單身派對玩多瘋？Junior說自己喝醉斷片，已經喪失記憶，「那天玩得很開心，該刪的照片都刪了 。」對楊祐寧的祕密守口如瓶。
張震祝福楊祐寧一家老小健康幸福，「他是非常陽光的男人，非常有擔當的男人，他當爸爸後特別不一樣，成熟很多，他一定會是很好的丈夫。」其他賓客還包括林心如、楊謹華、賈靜雯、修杰楷、余文樂、Melody、温貞菱、張少懷、庹宗康、潘若迪、陳怡蓉、陳意涵、藍心湄等，顯見新郎的好人緣。