麻吉弟弟要水喝卻跟進休息室！女店員驚呼「想侵犯我」
一位台北市大安區某間假髮店的女店員，今（31）日在臉書社團「爆料公社」發文透露，7月16號時一位「精神恍惚」的男子，走進店內開口要水喝，接著又跟著走進休息室，湊近想要有肢體接觸，讓女店員急忙把男子推開，驚呼「試圖想侵犯我」，而之後女店員也已向警方報案，全案目前依性騷擾申訴流程處理。而網傳該男子就是「麻吉弟弟」，唱片公司最新也承認了，並表示對店家造成困擾深感抱歉。
該女店員表示，男子當天精神恍惚且操著一口ABC口音，走進假髮店內說想要喝水，店員於是走進休息室拿水，不料男子竟跟了進來，還湊得非常近，讓女店員驚嚇把他推開，直呼男子「試圖想侵犯我」，所幸被推開後男子沒有進一步動作，之後就坐在客人座位區喝水。
女店員則一直維持警戒，站在一旁拉開兩人距離，透露當下「很怕他會再次對我有肢體上的動作侵犯」。而女店員今晚已經到敦化南路派出所報案，警方表示已調閱店內監視器畫面，全案目前朝違反性騷擾防治法方向偵辦。
另外，女店員懷疑該男子是「某公眾人物」，但並未直接說出是誰。有網友認為是麻吉弟弟，而索尼唱片公司最新回應表示，「麻吉弟弟」周立銘因為在美國的家人生病，且電腦被駭客入侵，讓他前陣子身心狀況不佳，但現在已經恢復，狀況穩定。唱片公司強調，周立銘絕無侵犯陌生人的意圖，造成店家困擾深感抱歉。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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