有貓就給讚？遛PEUGEOT 3008漫遊106市道

我是廣告 請繼續往下閱讀
大貓PEUGEOT 3008與市道106
或許你好奇，為什麼偏是PEUGEOT 3008？話說這輛風格獨具的SUV不僅身擁雄獅般仿生設計元素，也具備大貓般不怒而威的瀟灑氣勢，更有著貓科動物皆然優雅而矯健的身手，在蜿蜒曲折的106市道恣意縱橫，還有什麼比起駕馭PEUGEOT 3008更顯快意？
但若覺得106市道聽來陌生，或許稱之舊名106縣道更感親切，這條從新北市林口至瑞芳，途經泰山、新莊、板橋、中和、新店、文山、深坑、石碇與平溪等區的全國最長市道，可其中深坑至瑞芳路段翠意盎然， 蜿蜒而至的還有細數不盡的人文地景好風光，無怪乎每每成為休閒遊憩甚至享受馳騁快意的絕佳所在。
型格獨具，依舊舒適
但PEUGEOT 3008終究是輛運動休旅，暫且不談駕馭快感，滿載家人幸福出遊才是第一要務。PEUGEOT 3008發揮法系車魔術般特質，即便動感十足，行路特性卻顯滑順流暢，面對崎嶇路面抑或碾壓坑洞狀況簡直易如反掌；與此同時，儘管擁有優秀的撫平路面能力，但彎中側傾與晃動卻不構成車內乘員不適困擾，加上看似緊緻的外觀其實有著寬敞明亮的開闊空間，闔家同遊勢必得以盡享舒適旅程。
PEUGEOT 3008饒富未來科技氛圍宛如星艦駕駛艙的車室設計，以PEUGEOT i-Cockpit直覺式駕駛座艙打造兼具科技感與高質感的人車介面，極度美型的設計配上細膩講究的作工與用料，為駕駛與乘員帶來無與倫比的美感經驗，當PEUGEOT 3008停駐山城，窗外的碧水青山與窗內的科技時尚交錯，那種衝突卻美好的絕妙對比感，身處其中豈止浪漫。
或許是最適合山道的SUV
眾所周知，106市道向來是超跑、重機愛好者的天堂，蜿蜒山路配上平日較少的車潮，熱愛駕馭者任誰都難以抗拒這些彎道的魅力，而今天有著PEUGEOT 3008 1.5L BlueHDi Allure遊山玩水長相伴，其柴油渦輪增壓引擎不僅扭力飽滿，面對出彎補油或陡坡加速需求時，區區1,750轉即全數迸發的30.6公斤米峰值扭力，轉速無需拉高便有源源不絕推送力道，再加上法系車傲視車壇的強項絕佳操控性，甜美的循跡反應讓全段106跑起來好不快意，壓根難以理解為何一般休旅上山總搖頭晃腦，而開著PEUGEOT 3008卻能悠哉享用令人大呼過癮的駕馭樂趣。
常言道有一好無兩好，但PEUGEOT 3008不僅提供飽足的加速力道，更重要的是油耗經濟性還好到出人意表，以今天試駕的1.5L BlueHDi Allure車型來說，經濟部能源局實測數據竟達21.9km/L的一級平均油耗，值此油價高峰時期，全車滿載、兩人同遊甚至心血來潮的一人獨走，無論想去哪都能玩得輕鬆自在毫無負擔。
更齊全的駕駛輔助系統
想走就走很重要，但能否安心也從容的抵達目的地也是關鍵，PEUGEOT 3008搭載各項ADAS先進駕駛輔助系統，具備ACC主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、ASB主動式煞車輔助系統、BSM盲點偵測警示系統、DAA駕駛注意力警示系統、EPB電動駐煞車、FCW前方車距警示系統、HBA智慧型遠近頭燈、HSA斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整、LDWS車道偏移警示輔助系統、LKA車道維持輔助系統、LPA車道保持系統與SLI速率掃描辨識系統等機制，輕鬆達成Level 2級別規範，因而得以大幅提升行車安全同時減輕駕駛者負擔，無論一天去回恣意漫遊，或是連續假期的長途旅遊，從此心情都能更加安心且從容。
與大貓 PEUGEOT 3008一起輕旅行！
所謂旅行，不一定非得長途跋涉路迢遙，有時能讓生活換個心情，就是最美好的一段旅程，如同試駕最後來到猴硐，雖已稍稍背離106市道而轉至另個山區，但向以貓村著稱的這個小山谷卻有著讓人不住一探的奇幻魅力，或躺或臥隨處可見的可人貓咪，恰與伴隨我們一天的PEUGEOT 3008形象不謀而合，迷人、充滿魅力且具備獨一無二的個性，最重要的還溫馴可人到能夠與我們如此親近，就像家中毛孩永遠有著無可取代的重要性，PEUGEOT 3008同樣能夠在每個愛車者的心底，佔據最型最美SUV地位。