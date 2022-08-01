NBA／冠軍VS數據　羅素和張伯倫寫聯盟最偉大的宿敵對決

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例行賽Chamberlain的數據無人能敵，場均30.1分22.9籃板4.4助攻，Russell場均15.1分22.5籃板4.3助攻，數據看起來完全沒得比。但是到了季後賽Chamberlain的數據縮水為22.5分24.5籃板，而Russell則略為上揚到16.2分24.9籃板。
Russell在關鍵時刻的更勇於挺身而出，而Chamberlain則被Rick Barry批評為關鍵時刻「不敢拿球」，而在此時數據的表已經不再重要，而是全看你有多想贏。
統計生涯榮譽，Russell拿下5次MVP，12次入選全明星賽，拿下4屆籃板王，入選一次NBA防守陣容；Chamberlain拿到4次MVP，13次入選全明星賽，拿下7屆得分王、11屆籃板王、1次助攻王，10次入選NBA最佳陣容，2次入選最佳防守陣容，獲得1971-72年的總冠軍賽MVP，1959-60賽季最佳新秀。
這對競爭關係，後來變成一種抽象的比較：冠軍還是數據？而後Russell更是成為成功者的代名詞，聯盟以他的名字來為總冠軍賽最有價值球員獎命名。但無可否認兩人都是那個時代最出色的球員，也因此才能誕生史詩般的對決。
兩人退役後皆入選了籃球名人堂，NBA 50大球星以及75大球星。Chamberlain在1999年過世，享年63歲；23年之後，Russell才隨他而去。