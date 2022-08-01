桑達減為熱帶低壓！受「低壓帶」影響 今起雨彈連炸4天
中央氣象局表示，今、明（1日、2日）兩天受低壓帶影響，臺灣各地有局部短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨發生；今天清晨至上午中南部地區易有局部大雨，午後各地山區易有局部大雨或短延時豪雨；明日中南部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「桑達」在黃海已減弱為熱帶低壓；另一輕颱「翠絲」向北快速前進，預計今晚侵襲韓國。兩者為先後在大「季風環流」(monsoon gyre)東側水氣輻合區，所發展的弱颱風，且都環繞環流東側，快速移動，由於尺度差異大，故雙颱並未能改變大「季風環流」的行徑及其對台灣的影響。
另外，最新歐洲模擬顯示，今天（1日）台灣在「季風環流」西側，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率；午後對流發展，山區及部分平地有大雷雨，並有大雨成豪雨發生的機率，應注意氣象局特報。溫度方面，北部約為24到36度，中部24到36度，南部24到36度，東部22到38度。
吳德榮說明，明天（2日）「季風環流」向西通過台灣，雲量增多、白天高溫下降至32、33度，各地有陣雨或雷雨，應注意大雷雨及豪雨發生的機率。週三、四(3、4日)原「季風環流」已消散、其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面南台灣有強對流發展，並有擴展至其他地區的機率，應持續注意大雷雨及較大雨勢。（編輯：陳苾暐）