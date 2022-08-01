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NBA／Russell就是天生贏家　曾在總冠軍賽搶七砍30分40板

▲NBA傳奇球星Bill Russell（深色球衣者）在1962年NBA總冠軍賽G7上砍下30分40籃板。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA傳奇球星Bill Russell（深色球衣者）在1962年NBA總冠軍賽G7上砍下30分40籃板。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-08-01 07:34:58

NBA傳奇球星「指環王」Bill Russell今(1)日逝世，享年88歲。雖然生涯從不以比賽數據著稱，但在傳奇的1962年總冠軍賽上，Russell曾在搶七大戰上砍下驚人30分40籃板，帶領球隊奪冠。

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Russell生涯例行賽場均15.1分22.5籃板4.3助攻，季後賽為16.2分24.9籃板，這樣的數字或許無法和宿敵Wilt Chamberlain相比。不過他的貢獻總是不顯山露水，在球隊需要他的時候，才挺身而出。

在1962年的NBA總冠軍賽上，湖人和塞爾提克展開了7場的頂尖對決，Russell在這個系列賽場均22.9分27籃板5.7助攻，上場時間達到48.3分鐘；對抗場均能砍下40.6分的Elgin Baylor和31.1分的Jerry West。

天王山之戰，Baylor砍下至今仍是聯盟紀錄的61分，幫助湖人取得聽牌。不過塞爾提克靠著Sam Jones在第6戰的35分，攻克對方主場、扳平戰局，雙方進入到一戰定生死的局面。

決定最終冠軍誰屬的搶七大戰，兩隊球員都傾其所有，Baylor得到41分，而West則拿到35分，但湖人僅靠他們兩人得分；塞爾提克打得更平均，Russell得到30分、Jones得27分，Frank Ramsey得23分。

這場比賽雙方激戰到末節最後一刻，Frank Selvy錯失了一記本可以為湖人贏得冠軍的空檔中距離投籃。比賽進入到延長賽後，塞爾提克以3分之差奪冠，110:107是最後的比數。

Russell曾說過籃球比賽中最重要的數據就是最終的比分，不過總冠軍賽搶七拿下40記籃板，此紀錄也是不朽的。事實上他曾2次在總冠軍賽拿下40籃板，還有2次得到38籃板，1次35籃板，3次32籃板。

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