兼具性能與日常的中庸之道，Porsche Taycan GTS試駕

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以今年前半年電動車的銷售表現為例，撇除長期霸占銷售冠軍的Tesla Model 3，Porsche Taycan始終能保持在前三名的位置，你要知道它可是一輛身價至少380萬起的純電跑車，由此也發現電動車並不如想像中一定要價格親民才會大賣，有實力加上強大的品牌形象作後盾，即便要價不斐仍能獲得消費者的支持。
兩年前Porsche Taiwan開始導入Taycan車系之後也經歷過不少次試車活動，從一般道路試駕到賽道體驗皆有，尤其Taycan在眾多電動車中屬於性能操控派的定位，如果你不是特別喜歡休旅車型，Taycan豐富的產品規劃無論是四門版甚至擁有多功能用途的Cross Turismo，絕對是同級車中選擇最豐富的一款，而這次試駕的GTS版本是6月於國內所推出的新級距，與其他車型究竟有著那些差別就讓我們來好好探究一番。
在保時捷車款中掛上GTS名號的基本是性能表現更為顯明的車型，GTS在字義上代表的是「Gran Turismo Sport」，這項傳統是由1963年904 Carrera GTS而起， Taycan GTS同樣依循這項傳統作為性能版本的稱號，從外觀看起在車身的前、後保桿及側裙能看見SportDesign的套件加持，其餘細節如後視鏡外蓋、下擾流、車窗飾條甚至車型字樣皆以代表性能的黑色塗裝詮釋，尤其試駕車還特別選了金屬火山灰為車身主色調，搭配上金屬墨玉黑的輪框及白色卡鉗做為對比，視覺感受上比起入門級距甚至4S版本擁有更強烈的性能化氛圍。
Taycan GTS在內裝上同樣以深色調配件作為提升性能感受的手段，可看到許多黑色Race-Tex麂皮材質與髮絲紋鋁合金飾板點綴，尤其前者包覆在車頂、門板以及方向盤等處，不僅看起來高級摸起來的質感亦相當滑順，也難怪許多頂級車慣用麂皮作為提升質感的方法，試駕車還選了要價17萬的玄武岩黑及棕色的雙色皮革來強化車艙質感，另外GTS還可選配全景式玻璃天窗，這組天窗能帶來類似敞篷車般的通透視覺效果，不過可惜的是試駕車並未升級成可變色的液晶薄膜款式，若選購此配備能透過觸控方式調整車頂的進光量，不僅擁有控光功能也大幅增加整體的科技程度。
Taycan GTS的主要賣點是強化後的底盤與動力升級，即便與4S車型同樣採雙馬達配置，不過輸出功率已提升為440kW，換算約598匹的馬力及850 Nm的扭力峰值可在3.7秒讓這部重約2.3噸的電動跑車從靜止加速至100 km/h，0-200 km/h也僅需12秒，極速可達250 km/h，此等數據已是超跑等級水準，若非追求頂級性能此等動力對多數駕駛而言已經過剩，如果偶爾載著朋友想體驗一下宛如戰機從甲板上噴射而出的感受，只需將駕駛模式調整成Sport或Sport Plus同時踩下煞車與電門踏板，此時螢幕上會出現起跑模式就緒的訊息，待駕駛鬆開煞車踏板就能感受最佳的起跑效果。
底盤部分在GTS車型上標配有主動氣壓懸吊PASM及扭力分導系統PTV Plus，尤其前者還特別強化以提升彎中的側傾動態反應，另外試駕車還選配有後輪轉向系統，對一部軸距2,900 mm且車重不輕的電動跑車而言是增加彎中靈敏度的一大利器，試駕過程中刻意以較高的車速入彎，可明顯察覺側傾控制得宜並不會讓駕駛感受到過多的重心轉移現象，加上電動馬達無時差的動力傳遞與扭力分導系統的協助，尚未過出彎點便能大膽的補下電門讓電腦幫你計算每個輪胎的抓地力，達到快速出彎無動力銜接斷點的加速表現，不過2.3噸的車重依舊是難以克服的先天障礙，傳統鑄鐵碟盤搭配多活塞卡鉗的煞車力道並不如718車款或911來的敏銳，若能換上更高等級的PCCB陶瓷複合煞車碟相信會帶來更為精準的制動表現。
以電動車而言能有接近跑車般的操駕水準，Porsche Taycan大概是目前市場上的少數選項，尤其試駕的GTS車型在動力及底盤上的提升能帶給有性能需求的車主更多享受，另外配置的93.4 kWh的高性能電池升級模組能提供WLTP測試數據504公里的續航里程，也是Taycan車系中首款突破500公里的車型，即便實際使用需打些折扣，但以一部擁有超跑般性能的四門電動跑車而言已經算是相當難能可貴的表現了。
| Porsche Taycan GTS規格表
| 長寬高(mm)
| 4,963/1,966/1,381
| 軸距(mm)
| 2,900
| 車重(kg)
| 2,295
| 動力型式
| 電動馬達
| 最大馬力(hp)
| 598
| 最大扭力(Nm)
| 850
| 電池容量
| 93.4 kWh
| 前懸吊
| 雙Ａ臂
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸(標配)
| 前245/45R20、後285/40R20
| 0-100km/h(秒)
| 3.7
| 極速(km/h)
| 250
| 售價(萬元)
| 579