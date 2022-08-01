6都最糟！新北4人1確診　卓冠廷轟侯友宜只吹噓、續逃避

我是廣告 請繼續往下閱讀
卓冠廷表示，新北的防疫成績，在侯友宜及同樣充滿爭議的衛生局長陳潤秋領軍下，所有重要指標都是6都最糟，讓新北市成為防疫成績的最後一名。
卓冠廷表示，7月31日，新北市累計確診數已來到98萬，6都最糟；單日確診數超過3000，6都最糟，死亡病例是1964例，也是6都最糟。新北市會回說，新北市人口最多，但統計至今年5月，新北市人口統計為398萬人，新北的確診比例24.73%，4個新北市民就有1個確診，6都最嚴重。全市人口因疫情而死亡的比例0.05%，同樣是6都最高。
卓冠廷表示，問題顯而易見，出在政策身上，但身為新北防疫指揮官的侯友宜在鏡頭前卻總是打太極，陳潤秋每次出狀況，也只會都躲在辛苦的基層後面。「我們要求負責的對象，就是你們這些政策制定錯誤，導致新北市防疫表現最差的當權者，不要只想要推給基層」。
卓冠廷表示，比方恩恩案發生至今，沒有一句道歉，沒有首長下台；現在最新數字顯示，新北市防疫表現真的是6都最糟，相信新北市政府恐怕也不會道歉，只會繼續把所有事情推給中央。
卓冠廷說，侯友宜跟陳潤秋，好像以為大家都已經忘記，當初是誰大張旗鼓地說「準備好了」、「全面啟動」。只吹噓，卻不懂把事做好，不懂負起責任，「改變的勇氣，就是把這種傲慢自滿的市政團隊給換下來」。