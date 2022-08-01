COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

6都最糟！新北4人1確診　卓冠廷轟侯友宜只吹噓、續逃避

▲新北市長侯友宜執政爭議不斷，現再被指新北市防疫成績6都最差。（圖／資料照）
▲新北市長侯友宜執政爭議不斷，現再被指新北市防疫成績6都最差。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-01 08:47:58

新北市長侯友宜執政爭議不斷，其面對2歲男童恩恩病逝等相關防疫措施的處理更是屢屢引發論戰。民進黨新北市議員參選人卓冠廷今（1）日上午指出，新北的防疫成績，在侯友宜及同樣充滿爭議的衛生局長陳潤秋領軍下，所有重要指標都是6都最糟，每4位市民就有1位確診；不過侯市府似乎忘記，當初是誰大張旗鼓地說「準備好了」、「全面啟動」。只吹噓，卻不懂把事做好，不懂負起責任，「改變的勇氣，就是把這種傲慢自滿的市政團隊給換下來」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲卓冠廷表示，（圖／翻攝自卓冠廷臉書）
▲卓冠廷表示，六都防疫最後一名就是新北市，累計確診最多、死亡人數最多、確診比例最高、死亡比例最高都在新北。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）
卓冠廷表示，六都防疫最後一名就是新北市，累計確診最多、死亡人數最多、確診比例最高、死亡比例最高都在新北。侯友宜及其團隊在過去2年疫情以來，不斷吹噓新北防疫滿意度居冠，事實上真是如此嗎？在疫情趨緩，但下波疫情可能來勢洶洶的情形下，是時候統整相關數字，侯友宜市府也應該要好好面對新北市民了。

卓冠廷表示，新北的防疫成績，在侯友宜及同樣充滿爭議的衛生局長陳潤秋領軍下，所有重要指標都是6都最糟，讓新北市成為防疫成績的最後一名。

卓冠廷表示，7月31日，新北市累計確診數已來到98萬，6都最糟；單日確診數超過3000，6都最糟，死亡病例是1964例，也是6都最糟。新北市會回說，新北市人口最多，但統計至今年5月，新北市人口統計為398萬人，新北的確診比例24.73%，4個新北市民就有1個確診，6都最嚴重。全市人口因疫情而死亡的比例0.05%，同樣是6都最高。

卓冠廷表示，問題顯而易見，出在政策身上，但身為新北防疫指揮官的侯友宜在鏡頭前卻總是打太極，陳潤秋每次出狀況，也只會都躲在辛苦的基層後面。「我們要求負責的對象，就是你們這些政策制定錯誤，導致新北市防疫表現最差的當權者，不要只想要推給基層」。

卓冠廷表示，比方恩恩案發生至今，沒有一句道歉，沒有首長下台；現在最新數字顯示，新北市防疫表現真的是6都最糟，相信新北市政府恐怕也不會道歉，只會繼續把所有事情推給中央。

卓冠廷說，侯友宜跟陳潤秋，好像以為大家都已經忘記，當初是誰大張旗鼓地說「準備好了」、「全面啟動」。只吹噓，卻不懂把事做好，不懂負起責任，「改變的勇氣，就是把這種傲慢自滿的市政團隊給換下來」。

提數據揭新北市府吹牛　顏蔚慈：侯友宜沒能力外交

若連任落跑選總統？何博文揭脈絡：侯友宜心裡真的有鬼

藍爆蔣萬安不適合路邊攤　吳沛憶：就也別勉強選市長了

新北捷運延宕　林佳龍競辦轟侯友宜：有錯就推給柯文哲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.11%23.89%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀