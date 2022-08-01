蔣萬安政績列「擴大不孕補助」惹議　蘇貞昌回應了

國民黨台北市長參選人蔣萬安將「擴大不孕症人工生殖補助方案」列為政績，引發民進黨立委林靜儀、民進黨台北市長參選人陳時中競選總部政策總召集人、立委管碧玲反駁。對此，今（1）日行政院長蘇貞昌回應，「我們看到過去，有些人這樣也罵，那樣也罵，編了預算拒絕審查，又要杯葛」，現在具體成果受朝野肯定，感謝沿途每個參與的人。
蘇貞昌今出席身心障礙者權利公約第二次國家報告國際審查會議開幕式，會前說明總統蔡英文上任以來，政府用心用力照顧人民，這幾年從還沒出生顧到老，可以方方面面看到，政府不但是縝密規劃、快速行動，非常有效率具體給國民最好照顧協助，例如育兒津貼調漲、租金補助也在進行，這些都是要有有誠心、有魄力、會規畫、有效率的政府執行的。
蘇貞昌進一步指出，行政院更要統合各部會意見、編列預算、說服溝通各方、訂出執行方法，讓全國同步，「這是多麼的不簡單」。
「我們看到過去，有些人這樣也罵，那樣也罵，編了預算拒絕審查，又要杯葛」，蘇貞昌認為，到現在成果出來，已經從去年7月開始實施，到現在3000多名小孩出生，年底就會有10000多名小孩，這是非常具體受朝野肯定，期待國人不分政黨朝野，大家同心合作，相信會讓政府更好做事，「我們感謝沿途每個參與的人」。