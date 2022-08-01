攝護腺肥大尿不出來，男子意外「跌」破膀胱！飲食、習慣、藥物、手術 四大招對抗攝護腺肥大

我是廣告 請繼續往下閱讀
收治該名患者的馬偕醫院泌尿科李致樵醫師指出，由於男子膀胱破裂後尿液滿溢腹腔、引發腹膜炎，情況一度十分危急，除即刻手術關閉膀胱，也將該名男子收入加護病房、施打抗生素治療、所幸兩週後脫離險境。
醫師提醒，輕度到中度攝護腺肥大患者可透過生活飲食調整或合併用藥減輕症狀。一旦出現反覆泌尿道感染、經常性血尿、膀胱結石、膀胱憩室，或發生「尿不出來」必須依賴導尿排出尿液等併發症出現時，建議考慮手術治療。否則不僅可能影響腎臟功能、一不小心甚至引發致命危機。
總有一天等到你？ 輕、中、重度攝護腺肥大 治療選擇大不同
李致樵醫師指出，攝護腺是男性特有的腺體，位於膀胱開口處、包圍著尿道，其功能主要是分泌攝護腺液幫助精蟲活動、構成精液的一部分。
40歲前，男性攝護腺平均約莫只有20公克大小，隨著年齡增長、攝護腺會逐漸增生、肥大。部分人因而開始出現相關排尿症狀。
國際攝護腺症狀評分量表（IPSS） 評估症狀嚴重度
攝護腺的大小與臨床症狀未必成正比，也因此，良性攝護腺肥大患者治療策略，主要視患者臨床症狀而定。
李致樵醫師指出，醫師會以「國際攝護腺症狀評分表」、排尿日記、尿流速檢查等，先行了解患者症狀嚴重度以及對生活品質影響程度。
「國際攝護腺症狀評分表」是由患者自己針對常見七大症狀包括：夜尿、頻尿、急尿（憋不住）、尿不乾淨、尿尿斷斷續續，或是要出力才尿的出來、或是排尿無力評分。最後，再加上患者自認這些症狀對生活品質有多大程度影響！依據得分高低，分成輕、中、重度。
醫師同時會透過攝護腺超音波以及肛門指診，確定攝護腺大小以及有無腫瘤，加上驗尿、抽血，確認患者有無感染、血尿以及攝護腺特異抗原（PSA）高低。
輕度攝護腺肥大。生活飲食習慣改變可望減緩症狀
一般來說，輕度攝護腺肥大患者，連藥都不用吃，透過生活飲食習慣改變、就能跟攝護腺肥大和平相處。
至於生活飲食習慣要如何調整？李致樵醫師表示，例如，平時喝水要慢慢喝、不要一次喝太多，一小時300C.C.、但睡前兩小時儘量不喝水。晚餐後就要減少利尿食物（茶、咖啡、水果等）。平常有尿意時、不要馬上去尿，要練習憋尿，原則上兩個小時排一次尿。避免刺激性的飲食例如咖啡、茶、辛辣食物等。
如果能夠落實這些生活飲食方式，便可以一定程度協助輕度患者緩解症狀。
中度攝護腺肥大。對症用藥、減少症狀困擾
中度患者除了生活飲食習慣改變，通常還要合併用藥控制。臨床上比較常用在攝護腺肥大治療藥物有兩大類：一種是「甲型阻斷劑*」、另一種則是「5α還原酶抑制劑*」。
甲型阻斷劑的作用是讓攝護腺放鬆，放鬆之後，尿道自然就會打開。但這類型的藥物也可能讓血壓下降，患者用藥副作用包括姿勢性低血壓、頭暈等。正在服用降血壓藥物的患者，應與心血管醫師溝通、調整降血壓藥劑量。
「5α還原酶抑制劑」，其作用是抗男性荷爾蒙，可讓攝護腺體積縮小約20％。但攝護腺縮小需要一段時間，所以此類藥物需長期服用效果才會逐漸浮現。但也因為抗男性荷爾蒙，因此副作用類似男性更年期症狀，患者用藥後可能會影響性功能、造成性慾減退等副作用。
除了以上兩種常見用藥之外，醫師也會依據患者個別症狀使用其他藥物，例如有些患者一個晚上排尿五、六次，不只嚴重影響睡眠，甚至影響與伴侶關係。類似這類夜尿困擾嚴重者，可以使用抗利尿激素。至於若合併有性功能障礙、可使用PDE-5抑制劑，一次解決兩種困擾。若是頻尿、急尿嚴重，則也可能使用膀胱過動症的藥物。總之，就是針對患者症狀選擇合適藥物！
重度攝護腺肥大。波及其他器官 應考慮手術治療
李致樵醫師指出，攝護腺肥大如果病人可以接受排尿相關症狀，就算不手術也沒關係。但有幾個狀況、就非得手術不可：像是長期尿不乾淨、尿液回流造成腎功能受損。或是嚴重血尿，常常一直尿血。另外，因為經常尿不乾淨，太多髒東西沉積，膀胱長結石。或是經常用力排尿、膀胱產生憩室。或是反覆泌尿道感染等。或是不想長期吃藥的患者，就建議應該要手術！
目前主流手術方法為經尿道攝護腺刮除術，醫師經由尿道口進入、以電刀或是雷射將攝護腺組織刮除。外觀不會有傷口。
但不少患者會擔心手術可能導致性無能，或是永久性尿失禁？對此，他解釋，「如果攝護腺是一個橘子，則控制勃起的神經是位於橘子外皮。由於經尿道攝護腺刮除術式是從中間、把橘子果肉刮除，橘子皮還留著。所以除了約1%可能因為操作時熱傷害影響到勃起神經，否則這項手術並不會影響勃起功能。」
他指出，手術比較常見的副作用反而是暫時性的漏尿，但這種現象約在術後兩週到一個月會緩解、不會長久存在。「這是因為本來圍繞在尿道口附近的天然屏障被刮掉了，所以術後尿流變快、一時間會憋不住。等慢慢適應之後，水龍頭就又會重新關緊！」
另外一常見後遺症則是逆行性射精。因為構造的改變、所以導致不可避免的逆行性射精！ 但這對於不生小孩的年長者沒有影響。
攝護腺肥大何時找上你？觀察父親可見端倪。
要如何減緩攝護腺肥大的速度呢？ 李致樵醫師指出，其實，攝護腺肥大也跟遺傳有關。
像是他在門診就遇過才40多歲患者、攝護腺已經超過100公克，相當於90歲老人的攝護腺體積。這類患者有時候一問就會發現、患者的爸爸甚至爺爺其實也都很早就出現攝護腺肥大相關症狀。甚至也有一家三代男性一起來就醫！「所以，問一下自己的爸爸、什麼時候出現症狀，大概就能知道自己未來的情況。」
他指出，這類年輕患者，雖然攝護腺很大、症狀不明顯，頂多只覺得自己上廁所「站得比同事久…」但可預期患者未來症狀，因此也會建議提前部署、先開始治療。
想要減緩肥大速度可從食物、運動、生活習慣著手
針對坊間傳說「年輕時性行為過度頻繁、容易攝護腺肥大？」，李致樵醫師表示，這兩者並無相關。反倒是肥胖以及高熱量高脂肪食物，則有研究顯示不僅會增加攝護腺肥大速度，還會提高攝護腺癌症機率。
除了避開風險因子，若想要減緩攝護腺肥大，建議可以多吃高纖維食物、以及富含抗氧化物的食物像是南瓜子、茄紅素以及含有硒的食物。另外，富含大豆異黃酮的食物像是黃豆製品、豆漿等，也可以抑制男性荷爾蒙對攝護腺的刺激、減緩肥大速度。
另外，李致樵醫師也建議男性40歲以後定期抽血檢驗攝護腺癌症指數（PSA）以及肛門指診，可及早發現攝護腺癌症以及攝護腺肥大。
*Reference：台灣泌尿科醫學會衛教出版品「良性攝護腺肥大」
以上衛教資訊由台灣安斯泰來協助提供 ATW-HAOCAS-202207-01
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。