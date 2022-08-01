仍有機會！裴洛西或「順道」訪台　華郵曝可能時間

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率國會議員代表團展開亞洲行，是否訪問台灣受到全球矚目。CNN政治分析師、《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）表示，裴洛西最有可能訪台時間會是在亞洲行初期階段，約莫是2日晚間或3日上午，但目前尚無法證實。
台灣時間8月1日凌晨2點46分時，羅金在推特上分享即時航班飛行狀況網站「Flightradar24」截圖，表示載著裴洛西代表團的呼號「SPAR19」美國空軍C-40C（軍用B737）運輸機已經很顯然是要前往新加坡，同時指出「台灣站很可能在馬來西亞站之後，也就是周二晚上或者周三早上。」
羅金先前曾引述消息人士說法指出，裴洛西應該會訪台，且最有可能的時間點是在亞洲行初期階段，也就是結束新加坡與馬來西亞行程之後，專機可能在行經台灣周邊時「順道」落地，讓裴洛西展開訪台行程。
不過消息人士也透露，在裴洛西抵達台灣之前，一切情況仍有生變的可能。法廣先前也曾指出，裴洛西有可能會在菲律賓克拉克空軍基地降落加油後，於4日訪台。
根據「Flightradar24」資訊顯示，裴洛西代表團搭乘的「SPAR19」在台灣時間7月31日晚間8時40分降落在關島安德森空軍基地加油後，於台灣時間晚間約10時28分起飛，並於台灣時間1日清晨4時22分降落新加坡巴耶利峇空軍基地。