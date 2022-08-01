落實0-6歲國家一起養政策 經濟部加速擴展教保服務
為落實「0-6歲國家一起養」政策，經濟部加速擴展公共化教保服務，經濟部標準檢驗局今（1）日指出，在教育部國民及學前教育署指導，以及台中市政府協助下，於今（2022）年8月設立「經濟部標準檢驗局台中分局職場互助教保服務中心」，招收2歲以上至入國民小學前的幼兒30名，教保費每月最高僅2千元，除了依規定配置專業教保服務人員，師生比1比10優於一般幼兒園。
經濟部標準檢驗局為積極落實行政院「0-6歲國家一起養—讓年輕人敢婚、願生、樂養」政策，並配合「政府機關加速推動公共化教保及托育服務政策」與「少子女化對策計畫」的推動，增設公共化教保服務。
經濟部表示，在教育部國民及學前教育署指導及台中市政府協助下，「經濟部標準檢驗局台中分局職場互助教保服務中心」於8月開辦，招收2歲以上至入國民小學前的幼兒30名，提供員工及鄰近地區教保服務。
教保中心位於標準檢驗局台中分局行政大樓1樓，委託社團法人幼兒教保協會辦理，經濟部提到，教保費每月最高僅2千元，除了依規定配置專業教保服務人員，師生比1比10優於一般幼兒園，並堅持「以幼兒為主體」的教育精神，進行多元學習活動，協助幼兒全人發展，另延長收托時間，寒暑假也進行教學活動，更符合家長的需求。
為因應嚴重特殊傳染性肺炎，標準檢驗局督導教保中心依防疫管理指引，落實防疫工作，盼家長安心，未來也將持續營造職場友善托育空間。