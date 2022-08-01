7月PMI大跌至47.8%轉緊縮　中經院：業者喊去庫存不易

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張傳章表示，7月PMI驟跌且轉為緊縮的主要原因為PMI領先反應景氣的新增訂單指數已連續4個月緊縮，指數驟跌10.8至36.6，是2020年6月以來最快緊縮速度。此外，經季調後得生產指數僅維持1個月的擴張，隨即轉為緊縮，指數回跌7.8個百分點至43.8%。
張傳章說明，終端需求持續緊縮，廠商無奈表示去庫存不易，終端產品不僅漲價，還是長交期，建議業者調節應收應付帳款，「最好要有足夠的現金流，來因應下半年的不確定性。」
在6大產業中，有4大產業回報PMI緊縮，依緊縮速度排序為電子暨光學產業（45.5%）、電力暨機械設備產業（47.2%）、基礎原物料產業（47.3%）與化學暨生技醫療產業（49.2%）；僅交通工具產業（55.5%）與食品暨紡織產業（54.8%）PMI仍呈現擴張。
張傳章指出，製造業未來6個月展望指數已連續3個月呈現緊縮，7月指數續跌7.0個百分點至30.1%，是2020年5月以來最快緊縮速度。而在6大產業中的其中5大產業回報未來6個月展望呈現緊縮，依指數緊縮速度排序分別為電力暨機械設備、電子暨光學、基礎原物料、化學暨生技醫療與交通工，僅食品暨紡織產業回報未來6個月展望為持平。
至於NMI的部分，根據張傳章報告，未經季調NMI中斷連續2個月的緊縮轉為擴張，指數續揚7.0個百分點至56.7%， 4項組成指標中，商業活動與新增訂單轉為擴張，人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。