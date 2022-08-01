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江宏傑做錯了什麼？網友揪離婚2關鍵：客家人踩雷

▲福原愛（右）、江宏傑5年婚姻無預警破局。（圖／資料照）
▲福原愛（右）、江宏傑5年婚姻無預警破局。（圖／資料照）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-01 10:49:282022-08-01 10:52:29

江宏傑和福原愛這對昔日桌球夫妻檔，高顏值、高實力的組合，一直讓人羨慕不已，5年恩愛婚姻卻無預警喊切，還為了家人權益撕破臉，讓外界摸不著頭緒，異國婚姻到底哪步走錯？網友化身鍵盤柯南，一一抽絲剝繭，最後2點結論讓人跌破眼鏡！

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▲福原愛（右）、江宏傑這對夫妻昔日恩愛甜蜜，離婚出乎眾人意料。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
▲福原愛（右）、江宏傑收入豐厚，在台灣生活卻很節儉。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
PTT論壇有網友提問「江宏傑走錯了哪一步」？竟有人巧妙回答：「太客家！」因為客家人勤儉持家的特性，福原愛曾經自述，有次跟江宏傑騎機車去買衛生紙，因為有買2送1優惠，結果她坐在機車後座，左、右手各拿一串衛生紙，再用身體夾住一串，如此節省行為，很多台灣女生都無法接受，何況是被萬人矚目的桌球天后愛醬。

不僅於此，福原愛也曾說過，某次在機場想買筆記本，卻被江宏傑說家裡有很多類似商品，阻止她再買新的，讓她有點不滿，且來台灣後她笑說都在路邊攤買衣服，語氣間的雲淡風輕，其實內心冷暖自知。

▲▼江宏傑（上圖右）、福原愛3年前和大S、汪小菲一同錄實境秀。（圖／小狗微博）
▲江宏傑（右）、福原愛錄製實境秀時，無意間透露對金錢價值觀的差異。（圖／翻攝微博）
▲福原愛在台灣時跟江宏傑騎機車，模樣有點狼狽。（圖／翻攝江宏傑微博）
▲福原愛在台灣時跟江宏傑騎機車，模樣有點狼狽。（圖／翻攝江宏傑微博）
就連江宏傑住在高雄，意外也成爭議點，畢竟福原愛在日本養尊處優，遠嫁到台灣之後，當媽媽犧牲許多生活樂趣，住在高雄又不如台北繁華，才會讓她興起不如返日的念頭。網友也感慨說，難怪福原愛想離婚，現在回日本可以大方揹名牌包，認為江宏傑太節省惹禍，「一年賺好幾億日幣，衛生紙網購就好，到底多客家」、「錯在太客家人，叫老婆坐機車拿3串衛生紙！」。

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