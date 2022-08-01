搭Kitty列車住Kitty房！易遊網聯名漢來　一路夢幻玩到底

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住宿則安排入住「高雄漢來大飯店」全新三麗鷗主題房，有Hello Kitty、美樂蒂、雙星仙子、酷企鵝、大眼蛙等人氣角色主題房可選擇，從家具軟裝到整體配色皆融入三麗鷗明星的風格特色，宛如一秒進入到角色世界的錯覺，沉浸在滿滿的夢幻氛圍裡享受全新住房體驗，還可將以三麗鷗主題房視覺所設計的濾掛咖啡包、瓶裝水、沐浴用品4件組、盥洗用品7件組、房卡、迎賓卡片、購物禮袋等週邊備品通通帶回家，留下專屬的紀念回憶。此外，以校園巴士為設計概念的「Hello Kitty街頭潮主題房」，為易遊網環島之星行程唯一獨賣，此房型預計於9月1日開賣，身為Hello Kitty超級鐵粉的你，一定要密切鎖定！
除了入住超有話題性的三麗鷗主題房外，行程方面更精選高雄必吃、必訪的特色玩點，帶領旅客食遊高雄，感受港都獨有的人文風情與自然奇景。像是餐食部份，安排米其林餐廳「名人坊」、超澎湃海鮮自助餐廳「漢來海港餐廳」、在地特色美食「軒味屋」彩色板條、美食家口袋名單無菜單料理「老新台菜」等選擇，以高口碑的必吃美食收服吃貨旅人味蕾；在遊程方面，則有蔡依林MV指名合作的「廣進勝油紙傘」DIY手作、大港巡航體驗等活動，另外還有陸上海底龍宮「石頭廟」、宛如月球表面的「烏山頂泥火山自然保留區」、《孤獨星球》推薦景點「崗山之眼」等行程選擇。從交通到住宿、餐食到遊程，打造兼具新意與文化的特色行程，帶領旅客玩出新體驗。
「萌幻夏日‧食遊高雄」聯名行程2人成行、天天出發，2日主題遊有【高雄˙珊瑚神殿˙天空廊道˙泥火山/老饕饗宴+大港巡航2天】及【高雄˙漢來饗宴-米其林名人坊+海港自助餐/美濃小鎮2天】可選擇，食宿行遊全包，每人最低11,500元起；喜歡自主規劃行程的旅客，還有2-3日自由行商品，每人只要5,990元起，含免費飯店來回定時接駁，10月31日前大台北地區出發，再享到府接送至台北車站；想安排趟環島行程，還有環島遊商品【知本金聯˙台東金針花+高雄漢來三麗鷗主題房環島遊3天】，搭乘環島之星串連台東、高雄和台南3縣市，造訪太麻里賞金針花或體驗初鹿採果活動，再前進高雄漯底山觀賞泥火山奇景，最後到美食之都台南享用人氣冰品與遊覽特色博物館，東南台灣一次暢遊超滿足，每人18,900元起。