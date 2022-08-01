扯！高雄摩鐵藏針孔 偷拍狼再被發現「AirTag」監控2女
高雄市一對夫妻，今年5月底深夜到小港區一間汽車旅館投宿，不料妻子隨手利用反針孔APP一查，竟出現異常，經丈夫仔細搜尋後，果然在電視櫃的螺絲中發現攝影機，警方追查後，發現一名黃姓男子涉有重嫌，他的電腦中除了多部偷拍影片外，還有2名女子的形跡也被他用「AirTag」監控。
據了解，該汽車旅館2年前曾重新裝修過，今年5月底深夜11時許，一對夫妻投宿在此，其中妻子出於好奇，便下載影藏式攝影機偵測軟體，看看房間是否有針孔，豈料竟真的偵測到有「鏡頭」，隨後便將搜索過程拍下，並放上臉書。
事件曝光後，警方立刻著手調查，並查出黃姓吊車司機（39歲）從今年3月到5月共入住摩鐵15次，分別在3間房內裝設針孔；面對鐵證，黃男則表示因工作壓力過大，才會偷拍欣賞，訊後檢察官聲押禁見獲准，手機證物送鑑識追查。
不料經解析後，竟發現手機內有AirTag追蹤軟體，還記錄著2名女子的資料，在檢警追問之下，黃男才坦承2人分別是心怡對象與前同事，偷裝AirTag是想掌握動向，但後來都已取下；2名女子透過警方得知此事，紛紛感到十分害怕，未來不排除要對他提出「妨害秘密」告訴。（編輯：陳苾暐）