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McLaren Trophy系列賽2023年開跑，McLaren推出全新Artura Trophy賽車

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-08-01 11:25:20

擁有優良賽車血統的McLaren，在先後推出720S GT3、570S GT4、Artura GT4等GT賽車後，再針對Pro-AM競賽模式推出全新的Artura Trophy。

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為推廣賽車運動，不少GT賽事的參賽車手組合採Pro職業車手與AM業餘車手搭配，一方面可維持競賽的競爭力，也可累積AM車手實力，由AWS〈 Amazon Web Services 〉所贊助的Fanatec GT World Challenge Europe系列賽自2023年起將轉型為McLaren Trophy系列賽，所有車隊將可使用McLaren所推出的570 Trophy與新推出的Artura Trophy參賽。

Artura Trophy是以Artura GT4為基礎，以全新BoP規範所衍生的新賽車，具備增強的動力與下壓力，讓它的單圈成績更接近於GT3等級賽車的水準。

Artura Trophy基本動力單元與Artura相同，並同樣採用McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA)碳纖維單體車身結構，以及120度雙渦輪增壓V6引擎，依循BoP規範，最大馬力可達585PS，新配的強化版排氣系統，也讓它有更澎湃的聲浪。另外就是新的空力套件，強化了整體下壓力，在動力與空力效能都提升下，使Artura Trophy性能更為強悍。由於Artura Trophy是以Artura GT4為基礎升級，所以車主只需透過更改引擎控制軟體，以及換上GT4的空力套件，就可以直接參加GT4級別的賽事，不需要再另行購車，增加了參賽者的車輛運用彈性。

自Fanatec GT World Challenge Europe轉型為品牌統規賽的McLaren Trophy系列賽，參賽者幾乎只需要帶著自己的部品就可以參賽，包括：車輛後勤、飯店接送等服務都由賽事主辦方提供，讓參賽者可以更專注於賽道上，同時賽事舉辦期間McLaren也會精心安排周邊區域，並融入F1車隊元素，讓車手的親朋好友、贊助商與車隊管理人員可一同享受競賽氛圍。而同樣也具參賽資格但已停產的570 Trophy賽車，McLaren Customer Racing 仍會繼續為車主和車隊提供更換零件和技術支援。

預計在2023年展開的McLaren Trophy系列賽，預計自6月2日起在法國Paul Ricard賽道展開，全年將舉辦5場10回合競賽，每周末正式比賽前，會有兩回合各60分鐘練習賽，接著每回合都有15分鐘排位賽，與50分鐘正賽，所有車隊都必須由一位Pro職業車手與AM業餘車手搭配參賽；賽事的輪胎贊助商為Pirelli。

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