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獨眼巨人、子彈列車衝出螢幕！義享時尚廣場裸視3D超震撼

▲戶外LED螢幕推出多部採用裸視3D視覺技術的震撼影片。（圖／義享時尚廣場提供）
▲戶外LED螢幕推出多部採用裸視3D視覺技術的震撼影片。（圖／義享時尚廣場提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-08-01 12:06:162022-08-01 12:16:31

台灣文博會首度移師高雄，港都話題不斷。「無所事事小海豹」、「PP mini 小小企鵝」、「ㄇㄚˊ幾兔」等超萌巨大貼圖角色在愛河灣驚喜現身。而在北高雄，擁有全台最大、品質最高的戶外LED螢幕的義享時尚廣場，持續不斷推出多部採用裸視3D視覺技術的震撼影片，增添驚喜。「獨眼巨人」、「子彈列車」衝出螢幕的逼真畫面，讓民眾直呼：「太震撼！」。

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▲獨眼巨人飲食的過程中以立體視覺透視效果呈現出巨大食物、飲品甩出的畫面衝擊，超震撼。（圖／義享時尚廣場提供）
▲獨眼巨人飲食的過程中以立體視覺透視效果呈現出巨大食物、飲品甩出的畫面衝擊，超震撼。（圖／義享時尚廣場提供）
高雄義享時尚廣場首部裸視3D影片的主角「獨眼巨人」自登場以來以逼真的巨人之手與民眾互動，7月下旬從商場購物場景轉換到充滿各種食物的美食山中，獨眼巨人拿起偌大的雞腿與漢堡大快朵頤，吃完美食後也不忘來一瓶「濃韻」去油解膩，飲食的過程中以立體視覺透視效果呈現出巨大食物、飲品甩出的畫面衝擊，超震撼。

▲「子彈列車」搭上裸視3D熱潮，巨型的列車衝破螢幕超震撼。（圖／義享時尚廣場提供）
▲「子彈列車」搭上裸視3D熱潮，巨型的列車衝破螢幕超震撼。（圖／義享時尚廣場提供）
除了飲品全新廣告運用裸視3D效果呈現外，電影宣傳一樣出新招，「子彈列車」搭上這波裸視3D熱潮，巨型的列車衝破螢幕的視覺震撼，讓人不禁跟著身體一震，搭配上電影預告及最後由布萊德彼特躍出平面伸出手掌的畫面，也成功抓住路人目光。

即日起至8月7日止，民眾只要於義享時尚廣場臉書粉絲專頁指定貼文下方，上傳自己與戶外LED螢幕最喜愛的影片合照，就有機會可以獲得「子彈列車」電影交換券，更多詳情，可至義享時尚廣場臉書粉絲專頁查詢。

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