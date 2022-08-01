特企／打破高價魔咒！大醫生技「這招」懂消費者心聲

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在保健品產業深耕多年的大醫生技總經理謝豐裕表示，有感於保健產品經過層層成本的疊加後，最終的售價時常讓消費者望而卻步；為了翻轉此現象，決定把「保健食品去中間化」的概念帶入台灣市場。
其實保健食品的售價中，通常包含了代言費、上架通路費、店面租金等相當多的成本費用，而去除了這些費用，能幫消費者省下至少50%的成本，並將這些省下來的成本，投注在更好、更足量的原料上，藉此縮短消費者與保健品的距離。
為此謝豐裕也不斷跟團隊強調，原料一定要最頂尖、價格也要守住，團隊成員也全都認同這個理念；大醫生技徹底執行將保健食品去中間化，體現品牌理念的宗旨「花最少買最好」，而這個理念的渲染力，也真實地回饋在網路的評論上。
Google好評破萬則 客戶一致認同大醫生技
在網路公開的Google評論，可以看到有破萬則的大醫生技評價，而最常被提到的是：「大醫生技價格最公道」、「原料使用不馬虎」、「同樣原料的保健食品在大醫生技價格最實惠」、「讓他們在經濟上得以喘息」…等，從每一則真實的消費者評論中可以看到，已有許多人認同大醫生技所傳達的理念，實現保健食品去中間化並不是一句口號，而是大醫生技紮紮實實正在執行的「花最少、買最好」的品牌精神。
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