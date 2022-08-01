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裴洛西訪台？美前官員：或訪大馬後「非正式」停留

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西的亞洲行程持續受到關注。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院議長裴洛西的亞洲行程持續受到關注。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-01 12:02:092022-08-01 12:04:15

美國眾議院議長裴洛西率團訪問亞洲各國，雖然目前公佈的官方行程中沒有提到台灣，但已經引起外界關注是否訪台。美國前官員唐安竹指出，裴洛西很可能會以「非官方、非正式」的中途停留方式訪問台灣。

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曾於2011年至2018年擔任美國國防部中國、台灣和蒙古辦公室主任的唐安竹（Drew Thompson）31日在推特上針對裴洛西辦公室的亞洲行新聞稿進行分析。唐安竹預測，裴洛西若要率團訪台，將會在第二站馬來西亞的訪問行程之後。

唐安竹指出，雖然裴洛西辦公室的正式新聞稿沒有提到台灣，但這不代表訪問團不會在「非官方」的基礎上，「非正式」停留台灣，而這樣的作法符合美國「一中政策」。

唐安竹認為，中國希望台灣被排除在訪問團的正式議程之外，且不得與其他主權國家一起列入名單。這樣的做法是為了「關照北京的關切」，但並非「屈服」（capitulation）。對美中關係來說，也表明雙方有能力管理好兩國關係。

裴洛西辦公室7月31日證實，其率領的訪問團將造訪新加坡、馬來西亞、韓國與日本，重申美國對印太區域盟友的承諾強韌且不可動搖」。

不過行程未提到是否訪問台灣，唐安竹認為，台灣未被列入公開行程中，也沒和其他4個國家並列，保留訪台的非官方性質。他推測，訪問團可能會在訪問馬來西亞之後，以非正式方式中途停留台灣。

唐安竹預期，儘管是以「非正式」停留台灣，中國解放軍仍將會有所行動，但他不認為會有彈道飛彈發射、解放軍越過海峽中線等，或是前《環球時報》總編輯胡錫進聲稱會有的「任何愚蠢舉動」。預料解放軍可能派出大規模軍力侵擾台灣防空識別區（ADIZ），或是環島偵察飛行。

裴洛西已經在台灣時間1日清晨4時22分降落新加坡巴耶利峇空軍基地，新加坡外交部也證實，美國國會代表團於8月1日至2日訪問新加坡，停留新加坡期間將拜會新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob），且會與多名內閣部長會面。

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