彩虹文創指塗牆非爺爺作品　文化局長：所有權仍屬市府

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台中市政府規劃8月1日起展開彩虹眷村建築物加固整修工程，要求業者7月底前遷出，但彩虹文創執行長魏丕仁不滿心血前功盡棄，30日晚間率14名員工以油漆塗佈多處牆面，台中市文化局獲通報後報警處理，全案依《毀損罪》移送台中地檢署偵辦。彩虹爺爺得知一輩子創作被毀了，氣得罵魏丕仁「壞人、大壞蛋」。
但魏丕仁昨天出面受訪，表示2017年他和市府簽約時，眷村內「爺爺畫作已被毀85%」，現在的牆面多半是文創團隊裡的年輕人仿製而成，日前團隊塗佈多個牆面，全是員工自己的作品，爺爺的畫作絲毫未損。
他表示當年屋舍和畫作被嚴重毀壞，工程隊花2、3百萬整修房舍，但彩虹爺爺已經氣得不想再畫，於是文創團隊仿製爺爺畫風重新打造彩虹眷村。他出示年輕人們的工作畫面說：「一個90幾歲的老人家，有可能畫到接近屋頂、或長期在地上作畫嗎？」
魏丕仁強調「我不是一個渾蛋！」團隊多年來在彩虹眷村投注心血，文化局卻以修繕工程為名要趕走他們，「作鋼樑並不需要全面封村，我們這麼做，是讓社會大眾知道真相」，並透露「動手」前已請教過律師，這些行為並不違法。
文化局長陳佳君今（1日）受訪時表示，文化局希望留下美好的彩繪及素人藝術給社會大眾，彩虹眷村的土地和建物是市府所有，任何人在牆面及地面繪製圖案，所有權都屬於市府，市府不容許任何人對牆面破壞。
陳佳君說，爺爺和文創團隊的官司，屬於合作夥伴之間糾紛，文化局尊重爺爺的決定。彩虹眷村牆面出現龜裂等問題，修復工程預計明年1月底完工，屆時視官司結果研商經營問題。至於被破壞的牆面，將找專業人士研議如何恢復。