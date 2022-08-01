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彩虹文創指塗牆非爺爺作品　文化局長：所有權仍屬市府

▲魏丕仁出示創作團隊日夜工作畫面，強調塗漆的部份皆非彩虹爺爺原創。（圖／魏丕仁提供，2022.08.01）
▲魏丕仁出示創作團隊日夜工作畫面，強調塗漆的部份皆非彩虹爺爺原創。（圖／魏丕仁提供，2022.08.01）

記者顏幸如/台中報導

2022-08-01 12:12:572022-08-01 14:34:25

台中市知名景點彩虹眷村遭文創公司以油漆毀損牆面畫作，彩虹文創堅持塗覆的部份是員工所繪、非彩虹爺爺作品，塗牆行為並不違法，並批評文化局趕走業者的手法粗暴。文化局長陳佳君今表示，文創公司和爺爺的官司，屬合作夥伴之間的糾紛，彩虹眷村內創作所有權都屬市府，不容許任何人破壞牆面。

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▲魏丕仁出示當年牆面彩繪前後的對照圖。（圖／魏丕仁提供，2022.08.01）
▲魏丕仁出示當年牆面彩繪前後的對照圖。（圖／魏丕仁提供，2022.08.01）
位於台中市南屯區的彩虹眷村，由今年98歲的黃永阜自2008年開始以畫筆彩繪房舍與圍牆而成，綺麗帶童趣的畫風讓他獲得「彩虹爺爺」封號。10年前彩虹爺爺將作品委由彩虹文創公司經營管理，後來雙方因分潤糾紛互告，案件審理中。

台中市政府規劃8月1日起展開彩虹眷村建築物加固整修工程，要求業者7月底前遷出，但彩虹文創執行長魏丕仁不滿心血前功盡棄，30日晚間率14名員工以油漆塗佈多處牆面，台中市文化局獲通報後報警處理，全案依《毀損罪》移送台中地檢署偵辦。彩虹爺爺得知一輩子創作被毀了，氣得罵魏丕仁「壞人、大壞蛋」。

▲彩虹爺爺的原創作品充滿童趣，當年文創團隊接手時，房舍破損嚴重。（圖／魏丕仁提供，2022.08.01）
▲彩虹爺爺的原創作品充滿童趣，當年文創團隊接手時，房舍破損嚴重。（圖／魏丕仁提供，2022.08.01）
但魏丕仁昨天出面受訪，表示2017年他和市府簽約時，眷村內「爺爺畫作已被毀85%」，現在的牆面多半是文創團隊裡的年輕人仿製而成，日前團隊塗佈多個牆面，全是員工自己的作品，爺爺的畫作絲毫未損。

他表示當年屋舍和畫作被嚴重毀壞，工程隊花2、3百萬整修房舍，但彩虹爺爺已經氣得不想再畫，於是文創團隊仿製爺爺畫風重新打造彩虹眷村。他出示年輕人們的工作畫面說：「一個90幾歲的老人家，有可能畫到接近屋頂、或長期在地上作畫嗎？」

▲彩虹文創執行長魏丕仁強調，塗掉員工的創作並不違法。（圖／翻攝畫面，2022.08.01）
▲彩虹文創執行長魏丕仁強調，塗掉員工的創作並不違法。（圖／翻攝畫面，2022.08.01）
魏丕仁強調「我不是一個渾蛋！」團隊多年來在彩虹眷村投注心血，文化局卻以修繕工程為名要趕走他們，「作鋼樑並不需要全面封村，我們這麼做，是讓社會大眾知道真相」，並透露「動手」前已請教過律師，這些行為並不違法。

文化局長陳佳君今（1日）受訪時表示，文化局希望留下美好的彩繪及素人藝術給社會大眾，彩虹眷村的土地和建物是市府所有，任何人在牆面及地面繪製圖案，所有權都屬於市府，市府不容許任何人對牆面破壞。

▲文化局長陳佳君強調，希望留下美好的彩繪及素人藝術給社會大眾。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.01）
▲文化局長陳佳君強調，希望留下美好的彩繪及素人藝術給社會大眾。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.01）
陳佳君說，爺爺和文創團隊的官司，屬於合作夥伴之間糾紛，文化局尊重爺爺的決定。彩虹眷村牆面出現龜裂等問題，修復工程預計明年1月底完工，屆時視官司結果研商經營問題。至於被破壞的牆面，將找專業人士研議如何恢復。

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